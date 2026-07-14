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Uhapšen poznati fudbaler: Sumnja se da je upleten u aferu Tisno

Izvor: Mondo.rs, Foto: Pink.rs ||

Proslavljeni reprezentativac Hrvatske Dario Šimić uhapšen je jutros.

Poznati hrvatski fudbaler Dario Šimić uhapšen je jutros, prenose hrvatski mediji. Njega su jutros uhapsili Uskok i policija koji su u krenuli u akciju protiv razbijanja korupcije, a kako se sumnja Šimić je upleten u aferu Tisno.

Uhapšeni su poznati fudbaler Dario Šimić i bivša načelnica Odeljenja za turizam pri Službi za privredu i imovinsko-pravne poslove Kancelarije državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, za koju se sumnja da je pomogla Šimiću da dobije potrebne dozvole za kamp u Tisnom (mesto na Murteru).

Neda Livljanić je i ranije bila privođena zbog slične optužbe, a uz njih dvoje uhapšena je još jedna osoba koja je bila posrednik.

Autor: S.M.

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