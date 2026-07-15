Mbape nema mesto među velikanima! Pogledajte samo ova tri detalja

Bio je glavni u PSŽ i ništa. Bio je glavni u Realu i ništa. Sada je glavni u Francuskoj...

Može da postigne spektakularan gol. Može da odigra potez koji niko drugi na svetu ne može. Može da bude najbrži, najskuplji i najveća zvezda svoje generacije. Ali kada se podvuče crta posle još jednog velikog turnira, ostaje samo jedna reč - gubitnik.

Francuska je stala u polufinalu Mundijala. Španija je pobedila 2:0 i potpuno zasluženo otišla u finale, dok je Mbape još jednom ostao bez najvažnijeg pehara.

Najveći igrači se pamte po trofejima. Po utakmicama koje odlučuju. Po tome da u najtežem trenutku podignu ekipu. Ovoga puta Mbapea nije bilo. Nije napravio razliku kada je bilo najpotrebnije. A upravo se tada postaje besmrtan.

U Parizu (PSŽ) - ništa. U Madridu (Real) - ništa. Sada, na Mundijalu - ništa.

Godinama slušamo da je naslednik Mesija i Ronalda. Da će vladati svetskim fudbalom. Da je lice nove ere. Međutim, nova era ne donosi samo spektakularne golove i naslovne strane. Donosi i odgovornost. A ona se meri uspesima reprezentacije na najvećoj sceni.

Biće još prilika, ali..

Mbape će sigurno imati nove prilike. Ima godine, ima kvalitet i ima dovoljno vremena da ponovo napadne svetski tron (koji jeste jednom osvojio, da budemo pošteni). Ali ovaj Mundijal će ostati upamćen kao i još jedna propuštena šansa u njegovoj karijeri da napravi korak od vrhu svetskog fudbala. Nije dovršio taj korak.

Jer u fudbalu se pamte pobednici.

Sve ostalo vrlo brzo ode u zaborav.

Za kraj: Šta je u karijeri osvojio Mbape? Osim titula i kupova u francuskoj ligi: Jedno SP, jednu Ligi nacija, po jedan Interkontinentalni kup i Superkup Evrope sa Realom. I to je to. U decembru puni 28. godina.

Autor: D.B.