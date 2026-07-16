Ivana Španović najavila revoluciju zbog koje praćenje atletike više nikada neće biti isto

Evropska atletika i Evropska radiodifuzna unija (EBU) predstavile su nova pravila za televizijske prenose sa ciljem da se spreči seksualizacija atletičarki kroz određene uglove kamera i korišćenje usporenih snimaka. Tim povodom, javila se i legendarna Ivana Španović.

Smernice pod nazivom „Podizanje lestvice“ nastale su nakon povratnih informacija sportistkinja koje su ukazale da pojedini kadrovi mogu da izazovu nelagodu i skrenu pažnju sa njihovih sportskih dostignuća.

- Razvoj smernica za snimanje predstavlja ključan korak ka uklanjanju štetnog prikazivanja žena u našem sportu, uz očuvanje najvišeg nivoa pripovedanja i tehničkog kvaliteta prenosa - rekao je predsednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov.

Televizijskim ekipama preporučeno je da izbegavaju duge krupne kadrove pojedinih delova tela, snimke iz niskih uglova koji se prave iza ili ispod takmičarki, kao i usporene reprize koje ne doprinose boljem razumevanju sportskog trenutka.

Cilj novih pravila je da prenosi ostanu usmereni na rezultate, tehniku i samu sportsku izvedbu, kao i da se smanji mogućnost da se određeni snimci izvuku iz konteksta i neprimereno dele na internetu.

Organizacije su posebno preporučile korišćenje širih kadrova koji prikazuju kompletan pokret atletičara i način izvođenja discipline.

Bivša svetska šampionka u skoku udalj Ivana Španović istakla je da prenosi treba da koriste inovativne uglove kamera, poput snimaka iz vazduha, ali i edukativnu grafiku koja publici pomaže da bolje razume tehniku.

- Naš sport pruža brojne mogućnosti da se prikažu tehnika i lepota pokreta, na primer kroz usporene snimke koji ističu preciznost izvođenja, poput trenutka odraza ili savršenog koraka - rekla je Španovićeva.

U smernicama su detaljno objašnjeni preporučeni i nepoželjni uglovi snimanja za skok uvis, skok s motkom, skok udalj, troskok i trkačke discipline.

Primer skoka uvis

Kao primer se navodi da kamera postavljena ispod atletičara tokom skoka uvis može lako da napravi kompromitujuće snimke, dok usporeni prikazi prelaska preko letvice često ne doprinose tehničkoj analizi i mogu da skrenu fokus sa samog nastupa.

EBU je naglasio da seksualizacija sportistkinja kroz izbor kadrova i montažu i dalje predstavlja ozbiljan problem u mnogim sportskim prenosima.

- Zadržavanje kadrova na telu, kamere iz niskog ugla koje prikazuju neprikladne detalje i preterana upotreba usporenih snimaka koji nemaju tehničku ili narativnu svrhu utiču na način na koji publika doživljava sportistkinje - rekao je izvršni direktor EBU Sporta Glen Kilajn.

Nova pravila dostupna su svim emiterima, a njihov cilj, kako je navedeno u dokumentu, nije da predstavljaju ograničenja, već početak razgovora između televizijskih kuća, reditelja prenosa, kamermana i sportista o odgovornijem prikazivanju sporta.

Autor: S.M.