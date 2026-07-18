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OŽENIO JE POZNATU INFLUENSERKU, A ONDA DIVLJAO NA VMA: Ko je Uroš Plavšić?

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Printscreen Instagram ||

Vest o hapšenju Uroša Plavšića iznenadila je javnost, posebno zbog detalja o napadu na vojno lice na Vojnomedicinskoj akademiji.

Pre samo šest dana, reprezentativac Srbije i bivši član Crvene zvezde Uroš Plavšić oženio se Jovanom Tomić, poznatom srpskom influenserkom. Njih dvoje su već nekoliko meseci bili vereni, a svadbu su upriličili u uskom krugu prijatelja. Mnogi su komentarisali i njegov stil na venčanju, posebno frizuru koju je popularizovao fudbaler Čelsija, Kol Palmer.

Karijera

Plavšić se ovog leta vratio u Crvenu zvezdu sa pozajmice, a pre dva dana potpisao je za rumunski Kluž.

U Zvezdu je došao u leto 2024. godine, nakon osvojene olimpijske bronze sa reprezentacijom Srbije u Parizu. U dresu crveno-belih nastupio je na 22 utakmice, od kojih deset u Evroligi, gde je prosečno beležio 5,2 poena i 2,7 skokova. U drugom delu sezone 2024/25. bio je na pozajmici u Bešiktašu, za koji je odigrao 38 utakmica uz prosek od 8,3 poena i 4,3 skoka u Evrokupu.

Nakon povratka u Crvenu zvezdu u leto naredne godine, zabeležio je još 18 nastupa za beogradski tim, ali je krajem februara pozajmljen ekipi Bordo Sportif u drugoj ligi Turske. Za taj tim odigrao je 11 utakmica, uz prosek od 11,7 poena i 9,2 skoka.

Autor: D.S.

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