Otkriveno je: Evo koja kazna preti Urošu Plavšiću, može da završi u zatvoru

Bivši košarkaš Crvene Zvezde Uroš Plavšić uhapšen je nakon incidenta na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) gde je, kako se sumnja, u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu i fizički nasrnuo na pripadnika obezbeđenja. Zbog toga mu je na teret stavljeno krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe.

Do incidenta je došlo na prijavnici broj 2 VMA, a vojno lice koje je bilo angažovano na poslovima obezbeđenja savladalo je košarkaša, nakon čega je o svemu obaveštena vojna policija, koja je košarkaša predala pripadnicima policije.

Prema Krivičnom zakoniku, osobi koja počini krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe preti kazna zatvora od tri meseca do tri godine.

S obzirom na to da je vojno lice tokom ovog incidenta zadobilo lakše telesne povrede glave i ruke, košarkašu preti od tri meseca do pet godina zatvora.

Plavšiću je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Zasad nije poznato zbog čega i kako je došlo do incidenta.

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Autor: Marija Radić