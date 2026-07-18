AMERIKA DOBILA SVETSKO PRVENSTVO U FUDBALU 2031. GODINE: FIFA već obavestila Donalda Trampa

Sjedinjene Američke Države trebalo bi da budu domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu za žene 2031. godine, izjavio je direktor radne grupe Bele kuće za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Endru Đulijani, navodeći da je FIFA o tome već obavestila predsednika Donalda Trampa.

Đulijani je rekao da će organizacija ženskog Mundijala biti deo šire saradnje između SAD i FIFA, ali je istakao da će američka administracija tražiti da politika svetske fudbalske federacije u vezi sa učešćem transrodnih sportista bude usklađena sa stavovima Vašingtona.

"Važno je da Svetsko prvenstvo za žene ne bude u suprotnosti sa politikom Sjedinjenih Američkih Država i da na tom takmičenju igraju žene, a ne biološki muškarci", rekao je Đulijani, prenosi briselski portal Politiko.

On je dodao da bi to pitanje moglo da bude deo razgovora o garancijama koje vlada zemlje domaćina daje FIFA, uključujući pitanja bezbednosti, viza, carinskih procedura i poreskih pravila.

Dodao je da se, kao otac ćerke, raduje mogućnosti da gleda najbolje fudbalerke sveta kako igraju u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Bilo bi sjajno da najbolje fudbalerke sveta dođu u Sjedinjene Države i da kao navijač mogu da odvedem svoju ćerku na utakmicu", rekao je Đulijani.

Čeka se da objave

FIFA još nije zvanično dodelila domaćinstvo Svetskog prvenstva za žene 2031. godine.

Proces izbora je u toku, a zajednička kandidatura SAD, Meksika, Kostarike i Jamajke trenutno je jedina prijavljena nakon što je Savet FIFA podržao postupak sa jednim kandidatom.

Konačna odluka trebalo bi da bude doneta na vanrednom kongresu FIFA do kraja godine, kada će članice glasati o domaćinima ženskih Mundijala 2031. i 2035. godine.

Trampova administracija ranije je uvela mere kojima se ograničava učešće transrodnih sportista u ženskim sportovima i pozvala međunarodne sportske organizacije da usvoje slične politike.

Prema politici verifikacije pola objavljenoj 2011. godine, upravno telo FIFA ne sprovodi obavezno ili rutinsko testiranje, već nacionalni savezi imaju obavezu da provere podobnost svojih igračica pre prijave sastava ekipe, uključujući ispitivanje "svakog uočenog odstupanja u sekundarnim polnim karakteristikama" i vođenje dokumentacije o svojim nalazima.

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Autor: Marija Radić