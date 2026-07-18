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SVE PRIZNAO! Šta je Uroš Plavšić rekao na saslušanju i šta mu se sve stavlja na teret...

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Instagram.com/Privatna arhiva ||

Više javno tužilaštvo se oglasilo povodom incidenta u kom se našao srpski košarkaš Uroš Plavšić.

U Višem javnom tužilštvu u Beogradu saslušan je Uroš P. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je 17. jula oko 1:50 časova preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fiziički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja, kojom prilikom mu je naneo lake telesne povrede.

Osumnjičeni je na saslušanju priznao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu.

S obzirom da nema razloga za određivanje mere pritvora ili druge mere postupajući javni tužilac je Urošu P. ukinuo zadrzavanje od 48 sati. Krivičnom prijavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Napad na vojno lice u vršenju vojne službe.

Foto: Printscreen Instagram

Šta se desilo?

Danas je kao grom odjeknula vest da je bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen juče po nalogu Višeg javnog tužilštva u Beogradu posle svadbe s influenserkom Jovanom Tomić.

Kako je Kurir pisao, bivši košarkaš je, kako se sumnja u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fiziički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja. Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju.

Plavšić je iz pritvora doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu, a posle nešto više od sat vremena izašao je iz Palate pravde, u prisustvu advokata, tako da će se u nastavku postupka braniti sa slobode.

Autor: A.A.

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