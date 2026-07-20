MBAPE ISPISAO ISTORIJU! Srušio rekord star više od 50 godina, Mesi ostao bez trofeja!

Kilijan Mbape još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju najboljim fudbalerom današnjice.

Francuski as ispisao je nove stranice fudbalske istorije pošto je postao prvi igrač koji je čak dva puta osvojio Zlatnu kopačku namenjenu najboljem strelcu Svetskog prvenstva.

Na upravo završenom Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, Mbape je briljirao i turnir završio sa neverovatnih 10 golova i četiri asistencije, ostavivši konkurenciju daleko iza sebe. Iako Francuska nije uspela da se domogne medalje i u spektakularnom meču za treće mesto izgubila od Engleske rezultatom 6:4, to nije umanjilo sjaj partija njenog najvećeg aduta.

Ovo nije prvi put da Mbape osvaja prestižno priznanje. Još na Mundijalu u Kataru 2022. godine bio je najbolji strelac sa osam pogodaka, a sada je taj uspeh ponovio i dodatno učvrstio status jednog od najvećih golgetera u istoriji svetskih prvenstava.

Posebno impresivno zvuči podatak da je Mbape postao prvi fudbaler posle legendarnog Gerda Milera iz 1970. godine koji je postigao čak 10 golova na jednom Svetskom prvenstvu. Time je prekinuo niz dug čak 56 godina i ušao u odabrano društvo najvećih napadača koje je fudbal ikada imao.

Velika borba za Zlatnu kopačku vodila se do samog kraja sa Lionelom Mesijem. Posle polufinala obojica su na svom kontu imala po osam pogodaka, ali je Francuz u duelu sa Engleskom eksplodirao – postigao je dva gola i upisao asistenciju, čime je definitivno rešio pitanje najboljeg strelca turnira.

Mesi je na kraju ostao na osam golova i četiri asistencije. Argentinski kapiten nije uspeo da pomogne svojoj selekciji u finalu, u kojem je Španija slavila minimalnim rezultatom 1:0. Dodatno, prvi put u poslednjih 12 utakmica na svetskim prvenstvima nije uspeo da se upiše ni u strelce ni među asistente.

Dok je Španija podigla najvredniji trofej, jedno individualno priznanje bez dileme pripalo je Mbapeu. Francuz je još jednom dokazao da je čovek za najveću scenu, oborio rekord koji je decenijama delovao nedostižno i potvrdio da će njegovo ime ostati upisano zlatnim slovima u istoriji Mundijala.

Autor: S.M.