Trenutak iz života Kejt Midlton naterao je pola sveta na teške suze: Zar mama nije hrabra?

Princeza od Velsa Kejt Midlton još jednom je pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najomiljenijih članica britanske kraljevske porodice.

okom posete centru za lečenje raka u Mančesteru dogodio se dirljiv trenutak koji je ganio prisutne, ali i hiljade ljudi širom sveta nakon što je video snimak objavljen na društvenim mrežama.

Kejt, koja je prošla kroz sopstvenu borbu sa rakom i početkom 2025. godine saopštila da je u remisiji, susrela se sa Klar Lorente, tridesetogodišnjom majkom koja je upravo završavala poslednji dan lečenja raka dojke.

Emotivan susret dve žene koje razumeju istu borbu

Prilikom upoznavanja, princeza je srdačno zagrlila Klar i čestitala joj na važnoj životnoj pobedi.

Dok su razgovarale, Kejt je sa velikom pažnjom slušala njenu priču o mesecima provedenim na terapijama. Klar je kroz suze ispričala da je lečenje trajalo gotovo šest meseci i da je još očekuje operacija.

Princeza je tokom razgovora držala ruku na njenoj podlaktici, pružajući podršku i razumevanje koje dolazi iz ličnog iskustva.

"Kroz bolest prolazi cela porodica"

Jedan od najdirljivijih trenutaka dogodio se kada se Kejt obratila Klarinom partneru.

"I porodicama i najbližima je jednako teško", rekla je princeza.

Kate Middleton comforts young mom finishing cancer treatment in tearful moment https://t.co/vVIyaKRAsA pic.twitter.com/DJp18dKQwD — Page Six (@PageSix) 05. јун 2026.

Govoreći o sopstvenom iskustvu, dodala je:

"Znam koliko je bilo teško mojoj deci i mojim roditeljima. Kroz sve to prolazite zajedno."

Njene reči posebno su odjeknule među porodicama koje se svakodnevno suočavaju sa izazovima koje donosi teška bolest.

Poseban trenutak sa najmlađim članom porodice

Tokom susreta Kejt je upoznala i bebu ovog para, a zatim se nasmejala i izgovorila rečenicu koja je mnogima izmamila suze:

"Zar mama nije hrabra?"

Prisustvo deteta dodatno je naglasilo koliko je važna podrška porodice tokom lečenja i oporavka.

Zvono koje označava novu životnu etapu

Na kraju posete usledio je simboličan trenutak koji mnogi onkološki pacijenti dugo čekaju.

Klar Lorente trebalo je da zazvoni posebno zvono koje u mnogim bolnicama simbolizuje završetak terapije i početak novog poglavlja života.

Kejt se tada povukla korak unazad kako bi sav fokus bio na mladoj majci.

"Ovo je tvoj dan", poručila joj je.

Dok je Klar zvonila, princeza je sa osmehom aplaudirala i zajedno sa prisutnima slavila njenu pobedu.

Kejt sve više govori o iskustvu borbe sa rakom

Poseta centru u Mančesteru deo je postepenog povratka Kejt Midlton javnim dužnostima nakon završetka lečenja.

Poslednjih meseci sve češće učestvuje u događajima posvećenim podršci obolelima od raka i njihovim porodicama.

Nedavno je zajedno sa kraljem Čarlsom III prisustvovala prijemu povodom 125 godina rada organizacije Cancer Research UK, što je bio prvi put da su se njih dvoje zajedno javno pojavili na događaju posvećenom ovoj temi nakon što su oboje tokom 2024. godine saopštili da boluju od raka.

Podrška koja uliva nadu

Mnogi su upravo zbog sopstvenog iskustva borbe sa bolešću u rečima Kejt Midlton prepoznali iskrenost i empatiju.

Njena poruka da kroz bolest ne prolazi samo pacijent, već i čitava porodica, podsetila je koliko su ljubav, podrška i razumevanje važni tokom najtežih životnih trenutaka.

A upravo je zagrljaj koji je uputila mladoj majci pokazao da ponekad nekoliko iskrenih reči može značiti više od svega.

Autor: S.M.