Zanemećete kad čujete! Evo koliko košta haljina koju je Kejt Midlton nosila na Vimbldon (FOTO)

Princeza od Velsa Kejt Midlton usred borbe za ozdravljenje pojavila se na finalu Vimbldona i zadivila javnost.

Svi su gledali u prelepu, nasmejanu Kejt koja je blistala u ljubičastoj haljini jednostavnog kroja. Hrabra princeza ni na tren nije odavala znake teške borbe, što je britanskoj javnosti donelo znatno olakšanje.



Za ovu priliku Kejt i njeni stilisti odabrali su da se ona pojavi u haljini "Safiyaa London Cecilia", koja je diskretno prilagođena radi skromnosti. Cena ove naizgled jednostavne haljine je čak 193.400,00 dinara!

Looks like #KateMiddleton is wearing the Safiyaa London Cecilia dress at #Wimbledon today, with the neckline altered for modesty: https://t.co/TrTR9fFHh8 pic.twitter.com/Cmtbwfp4Tx