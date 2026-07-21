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SKANDAL U SPORTSKOM SVETU: Šampion uhvaćen sa više od 120 grama kokaina posle filmske potere

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Engleski šampion u poluteškoj kategoriji Luis Edmondson našao se u centru skandala nakon što je optužen za opasnu vožnju i posedovanje više od 120 grama kokaina sa namerom dalje prodaje.

Tridesetogodišnji bokser pojavio se pred sudom u Sautemptonu, gde je tužilaštvo navelo da je u avgustu 2021. godine tokom policijske potere velikom brzinom udario policijski automobil i još jedno vozilo.

U njegovom automobilu, prema navodima suda, pronađena je veća količina kokaina.

Edmondson je pušten da se brani sa slobode, a naredno ročište pred Krunskim sudom zakazano je za avgust.

Profesionalnu karijeru započeo je 2019. godine, nakon uspešne amaterske karijere u reprezentaciji Engleske.

Godine 2024. osvojio je britansku i Komonvelt titulu pobedom nad Denom Azizom, dok je u junu 2026. stigao do najvećeg uspeha u karijeri osvojivši međunarodnu WBA titulu pobedom protiv Lindona Artura.

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Autor: Marija Radić

#Kokain

#Luis Edmondson

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#potera

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