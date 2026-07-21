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Čelsi oborio rekord dovođenjem Rodžersa: Za Engleza platili sumu od koje će vam se zavrteti u glavi

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Darko Vojinovic ||

Morgan Rodžers novi je fudbaler Čelsija. Engleski reprezentativac došao je iz Aston Vile u transferu vrednom čak 117.000.000 funti.

Ovo je i rekordan transfer, jer je Rodžers postao najskuplji britanski fudbaler, za milion evra je pao rekord koji je takođe ovog leta postavio Mančester siti potpisivanjem Eliota Andersona.

Čelsi je sklopio sedmogodišnji ugovor sa doskorašnjim igračem Aston Vile i Rodžers će biti jedan od glavnih igrača "Plavaca" naredne sezone. Rodžers je odmah po potpisu dao interesantnu izjavu:

- Za mene je Čelsi najveći klub u Londonu i klub kojem sam se oduvek divio još od detinjstva -istakao je Rodžers.

Reprezentativac Engleske odlučio je da napusti klub koji će naredne sezone igrati Ligu šampiona kako bi pojačao tim koji će sa klupe predvoditi španski trener, Ćabi Alonso.

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Autor: Marija Radić

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