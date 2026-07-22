OLIMPIJSKI ŠAMPION PRONAĐEN MRTAV: Svet tuguje zbog odlaska legende, detalji njegove smrti nateraće vam suze na oči

Nakon tragične vesti iz Norveške, sportska javnost ostala je u šoku. Dvostruki olimpijski šampion u veslanju, Olaf Tufte, pronađen je mrtav u utorak popodne na svojoj farmi, što je zvaničnim saopštenjem potvrdila i njegova porodica.
Slavni sportista preminuo je u 50. godini.
Na njegovom imanju, koje se nalazi oko 80 kilometara južno od Osla, hitna pomoć je reagovala ubrzo po pozivu. Tufte je helikopterom prebačen u bolnicu, ali lekari, nažalost, nisu uspeli da ga spasu.
Uzrok smrti za sada nije zvanično objavljen. Kako prenosi portal „Gol“, u trenutku tragedije nije bilo svedoka, a još uvek nije razjašnjeno ni ko je uputio poziv hitnim službama. Iza sebe je ostavio suprugu Ainu i dvoje dece.
Olaf Tufte ostaje upamćen kao najuspešniji veslač u istoriji Norveške. Osvojio je zlatne medalje u skifu na Olimpijskim igrama u Atini 2004. i Pekingu 2008. godine, dok je u kolekciji imao i srebro iz Sidneja 2000. i bronzu iz Rija 2016. Pored olimpijskih uspeha, dva puta se penjao i na sam vrh sveta osvajajući titule svetskog šampiona.
It is with heavy hearts World Rowing mourns the passing of Olaf Tufte of Norway, 4x Olympic medallist and 6x World Championship medallist.— World Rowing (@WorldRowing) 21. јул 2026.
A fierce competitor on the water, and a great friend to everyone off of it, Olaf was also a recipient of the Thomas Keller Medal, the… pic.twitter.com/mWoZEij5QS
Svetska veslačka federacija se uz fotografiju i kratak opis oprostila od legendarnog sportiste.
"Sa velikom tugom Svetska veslačka federacija (World Rowing) oprašta se od Norvežanina Olafa Tuftea, osvajača četiri olimpijske medalje i šest medalja na svetskim prvenstvima.
Na vodi je bio beskompromisan takmičar, a van nje veliki prijatelj svima. Bio je i dobitnik medalje Tomasa Kelera, najvišeg priznanja koje se dodeljuje u svetu veslanja.
Naše misli su uz Olafovu porodicu, Veslački savez Norveške i celu veslačku zajednicu", stoji u tekstu.
Autor: Marija Radić