Bivša teniserka promenila život iz korena: Ana se zamonašila, a u manastir u podnožju Rudnika stigla na motoru

Nekada perspektivna teniserka, a danas monahinja u manastiru "Blagoveštenje Rudničko" u podnožju Rudnika.

To je životna priča Ane, koja je u jednom periodu svog života bila profesionalni sportista u sportu u kome su se proslavili Novak Đoković, Ana Ivanović, Jelena Janković...

Ana je svojevremeno za medije pričala odluci da promeni život u potpunosti i da se posveti veri.

Zanimljivo je i da je u manastir "Blagoveštenje Rudničko" došla na motoru "Harli Dejvidsonu".

"Da, tačno je da sam došla belim 'Harlijem'. Prodali smo ga i kupili kvad, jer više priliči i više nam znači", rekla je Ana sa širokim osmehom na licu.

Jasno se vidi da uživa u svom novom životnom poglavlju.

"Čudni su putevi Gospodnji"

Tokom razgovora u emisiji Ana je pričala o odluci da ostavi reket i da dođe u manastir.

"Čudni su putevi Gospodnji. Ovde sam se zamonašila. Živela sam svuda, poslednjih pet godina u Beogradu pre dolaska ovde. Pre toga sam bila u Vankuveru, Čikagu, na Kipru."

Autor: S.M.