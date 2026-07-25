Muzičkoj zvezdi otkazan koncert zbog skandala posle finala Mundijala! Prozivala Mesija, pa objavila snimak sa čuvenom glumicom filmova za odrasle! (VIDEO)

Španska muzička zvezda Rosalija našla se na udaru oštrih kritika argentinske javnosti, što je dovelo do otkazivanja koncerta u Kordobi.

Do skandala je došlo nakon finalne utakmice Svetskog prvenstva 2026. godine, u kojoj je Španija savladala Argentinu sa 1:0. Pevačica je na TikToku objavila video sa nekadašnjom glumicom u filmovima za odrasle Mijom Kalifom, uz stihove numere „La Perla” i komentar: „Kako zvuči život sada kada su 'perle' poražene”. Ovo je u Argentini doživljeno kao direktna provokacija na račun njihove reprezentacije i Lionela Mesija.

Iako je Rosalija ekspresno obrisala snimak i uputila izvinjenje, objasnivši da nije pažljivo pročitala propratni tekst te da joj namera nije bila da bilo koga uvredi, šteta je već bila načinjena.

Nastup „Omaž Rosaliji u koncertu – Simfonijski ansambl”, planiran na platou Muzeja urbane umetnosti u Kordobi, zvanično je otkazan.

Uprava muzeja navele je da je do suspenzije došlo iz razloga van njihove kontrole, pre svega radi bezbednosti samih izvođača. Lokalna produkcija koja je stajala iza projekta, a koja inače nema direktne veze sa španskom pevačicom, potvrdila je da je bila preplavljena negativnim komentarima i porukama nezadovoljnih građana.

El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe — Corta (@somoscorta) 21. јул 2026.

Organizatori su u saopštenju naglasili da je projekat pripreman mesecima unapred, ali su istakli da potpuno razumeju burnu reakciju naroda, imajući u vidu da je fudbal u Argentini neodvojivi deo nacionalnog identiteta.

Autor: D.B.