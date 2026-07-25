AKTUELNO

Fudbal

Muzičkoj zvezdi otkazan koncert zbog skandala posle finala Mundijala! Prozivala Mesija, pa objavila snimak sa čuvenom glumicom filmova za odrasle! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Mike Stewart ||

Španska muzička zvezda Rosalija našla se na udaru oštrih kritika argentinske javnosti, što je dovelo do otkazivanja koncerta u Kordobi.

Do skandala je došlo nakon finalne utakmice Svetskog prvenstva 2026. godine, u kojoj je Španija savladala Argentinu sa 1:0. Pevačica je na TikToku objavila video sa nekadašnjom glumicom u filmovima za odrasle Mijom Kalifom, uz stihove numere „La Perla” i komentar: „Kako zvuči život sada kada su 'perle' poražene”. Ovo je u Argentini doživljeno kao direktna provokacija na račun njihove reprezentacije i Lionela Mesija.

Iako je Rosalija ekspresno obrisala snimak i uputila izvinjenje, objasnivši da nije pažljivo pročitala propratni tekst te da joj namera nije bila da bilo koga uvredi, šteta je već bila načinjena.

Nastup „Omaž Rosaliji u koncertu – Simfonijski ansambl”, planiran na platou Muzeja urbane umetnosti u Kordobi, zvanično je otkazan.

Uprava muzeja navele je da je do suspenzije došlo iz razloga van njihove kontrole, pre svega radi bezbednosti samih izvođača. Lokalna produkcija koja je stajala iza projekta, a koja inače nema direktne veze sa španskom pevačicom, potvrdila je da je bila preplavljena negativnim komentarima i porukama nezadovoljnih građana.

Organizatori su u saopštenju naglasili da je projekat pripreman mesecima unapred, ali su istakli da potpuno razumeju burnu reakciju naroda, imajući u vidu da je fudbal u Argentini neodvojivi deo nacionalnog identiteta.

Autor: D.B.

#Argentina

#Lionel Messi

#Mundijal

#Rosalia

POVEZANE VESTI

Svet

Pilot pronađen mrtav, let za Madrid otkazan: Drama u hotelu u Paragvaju

Ostali sportovi

SRPSKA TENISERKA DOBILA PRETNJE SMRĆU! Aleksandra javno objavila jezive poruke koje je primila nakon finala Rolan Garosa!

Showbiz

KIM KARDAŠIJAN NA STUBU SRAMA: Dok narod STRADA u požarima u Los Anđelesu, evo šta radi slavna starleta! Zbog ovog poteza, osuli drvlje i kamenje po n

Zadruga

OBORILA NOVI REKORD! Janjuš i Ivan isprozivali Saru zbog svih ljubavnih odnosa: Niko nije imao četiri veze u jednoj sezoni! (VIDEO)

Domaći

Tea Tairović stigla u Pirot: Ori se stadion, srpska Šakira dočekana ovacijama i najlepšim porukama pred koncert

Svet

TRAMP POBESNEO ZBOG PRESUDE U SLUČAJU SA GLUMICOM IZ FILMOVA ZA ODRASLE: Odvratna farsa, prevara!