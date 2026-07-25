Španska muzička zvezda Rosalija našla se na udaru oštrih kritika argentinske javnosti, što je dovelo do otkazivanja koncerta u Kordobi.
Do skandala je došlo nakon finalne utakmice Svetskog prvenstva 2026. godine, u kojoj je Španija savladala Argentinu sa 1:0. Pevačica je na TikToku objavila video sa nekadašnjom glumicom u filmovima za odrasle Mijom Kalifom, uz stihove numere „La Perla” i komentar: „Kako zvuči život sada kada su 'perle' poražene”. Ovo je u Argentini doživljeno kao direktna provokacija na račun njihove reprezentacije i Lionela Mesija.
Iako je Rosalija ekspresno obrisala snimak i uputila izvinjenje, objasnivši da nije pažljivo pročitala propratni tekst te da joj namera nije bila da bilo koga uvredi, šteta je već bila načinjena.
Nastup „Omaž Rosaliji u koncertu – Simfonijski ansambl”, planiran na platou Muzeja urbane umetnosti u Kordobi, zvanično je otkazan.
Uprava muzeja navele je da je do suspenzije došlo iz razloga van njihove kontrole, pre svega radi bezbednosti samih izvođača. Lokalna produkcija koja je stajala iza projekta, a koja inače nema direktne veze sa španskom pevačicom, potvrdila je da je bila preplavljena negativnim komentarima i porukama nezadovoljnih građana.
El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe— Corta (@somoscorta) 21. јул 2026.
Organizatori su u saopštenju naglasili da je projekat pripreman mesecima unapred, ali su istakli da potpuno razumeju burnu reakciju naroda, imajući u vidu da je fudbal u Argentini neodvojivi deo nacionalnog identiteta.
Autor: D.B.