OBORILA NOVI REKORD! Janjuš i Ivan isprozivali Saru zbog svih ljubavnih odnosa: Niko nije imao četiri veze u jednoj sezoni! (VIDEO)

Našla se na meti kritika!
Dok su neki učesnici uživali u suncu, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković iskoristili su priliku da iskritikuju ljubavne odnose Sare Stojanović.
- Da sam najgora nisam - rekla je Sara.
- Znaš da se u rijalitiju nije desilo da neko bude sa četiri partnera - rekao je Janjuš.
- Ja nisam imala s*ks sa njih četvoro - rekla je Sara.
- To Janjuš najbolje zna. Ja verujem njemu. Nijedna nije bila sa četiri muškarca?- rekao je Ivan.
- Nije bre - rekao je Janjuš.
- Ovde su i muževi bivšima i frajeri, žene - rekla je Sara.
- Je l' bila neka devojka u rijalitiju da je za jednu sezonu da je imala četiri - rekao je Ivan.
- Ne, nisi morao ni da završiš - rekao je Anđelo.
- Nisam spavala sa svima da se razumemo. Ja sam bila u vezama. Kao da napolju niko nema avanture - rekla je Sara.
- Četitri veze niko nije imao - rekao je Janjuš.
- Ali ja nisam bila u vezama jednu za drugom - rekla je Sara.
Autor: Teodora Mladenović