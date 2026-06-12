OBORILA NOVI REKORD! Janjuš i Ivan isprozivali Saru zbog svih ljubavnih odnosa: Niko nije imao četiri veze u jednoj sezoni! (VIDEO)

Našla se na meti kritika!

Dok su neki učesnici uživali u suncu, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković iskoristili su priliku da iskritikuju ljubavne odnose Sare Stojanović.

- Da sam najgora nisam - rekla je Sara.

- Znaš da se u rijalitiju nije desilo da neko bude sa četiri partnera - rekao je Janjuš.

- Ja nisam imala s*ks sa njih četvoro - rekla je Sara.

- To Janjuš najbolje zna. Ja verujem njemu. Nijedna nije bila sa četiri muškarca?- rekao je Ivan.

- Nije bre - rekao je Janjuš.

- Ovde su i muževi bivšima i frajeri, žene - rekla je Sara.

- Je l' bila neka devojka u rijalitiju da je za jednu sezonu da je imala četiri - rekao je Ivan.

- Ne, nisi morao ni da završiš - rekao je Anđelo.

- Nisam spavala sa svima da se razumemo. Ja sam bila u vezama. Kao da napolju niko nema avanture - rekla je Sara.

- Četitri veze niko nije imao - rekao je Janjuš.

- Ali ja nisam bila u vezama jednu za drugom - rekla je Sara.

Autor: Teodora Mladenović