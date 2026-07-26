Erling Haland napravio spektakl na svadbi: Uzeo bubanj, pa naterao goste da veslaju kao Vikinzi (VIDEO)

Veliki broj novih fanova za vreme pređašnjeg Svetskog prvenstva dobio je Erling Haland. Norveški fudbaler i član Mančester sitija sada je na zasluženom odmoru, gde se očigledno sjajno provodi, pošto je ove sedmice bio gost na svadbi kod poznatog italijanskog golmana Đanluiđija Donarume.

Golman Mančester sitija je oženio Alesiju Elefante, a na svadbi su se osim Erlinga Halanda pojavili i ostali fudbaleri Mančester sitija.

Međutim, jedan snimak koji se pojavio na društvenim mrežama je nasmejao mnoge navijače. Erling Haland odlučio je da uzme bubanj u svoje ruke i napravi pravu feštu.

Po uzoru na ono što je radio na Svetskom prvenstvu posle svake pobede Norveške, kada je udarao i terao navijače da veslaju, to je uradio i na proslavi Đanluiđija Donarume.

Wodzirej Haaland na weselu Donnarummy 🥰



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Seli su gosti na pod i krenuli sa specifičnim pokretima, baš kao što su to nekada radili Vikinzi na velikim brodovima, a niko nije mogao da skine osmeh sa lica.

Erlinga Halanda ponovo na terenu gledamo od 21. avgusta kada počinje nova sezona u Premijer ligi Engleske, a do tada - pa, ko zna, možda završi na još nekom venčanju sa svojim bubnjem.

Autor: Marija Radić