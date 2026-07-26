AKTUELNO

Fudbal

Erling Haland napravio spektakl na svadbi: Uzeo bubanj, pa naterao goste da veslaju kao Vikinzi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Dave Thompson ||

Veliki broj novih fanova za vreme pređašnjeg Svetskog prvenstva dobio je Erling Haland. Norveški fudbaler i član Mančester sitija sada je na zasluženom odmoru, gde se očigledno sjajno provodi, pošto je ove sedmice bio gost na svadbi kod poznatog italijanskog golmana Đanluiđija Donarume.

Golman Mančester sitija je oženio Alesiju Elefante, a na svadbi su se osim Erlinga Halanda pojavili i ostali fudbaleri Mančester sitija.

Međutim, jedan snimak koji se pojavio na društvenim mrežama je nasmejao mnoge navijače. Erling Haland odlučio je da uzme bubanj u svoje ruke i napravi pravu feštu.

Po uzoru na ono što je radio na Svetskom prvenstvu posle svake pobede Norveške, kada je udarao i terao navijače da veslaju, to je uradio i na proslavi Đanluiđija Donarume.

Seli su gosti na pod i krenuli sa specifičnim pokretima, baš kao što su to nekada radili Vikinzi na velikim brodovima, a niko nije mogao da skine osmeh sa lica.

Erlinga Halanda ponovo na terenu gledamo od 21. avgusta kada počinje nova sezona u Premijer ligi Engleske, a do tada - pa, ko zna, možda završi na još nekom venčanju sa svojim bubnjem.

Autor: Marija Radić

#Erling Haland

#Fudbaler

#Norveška

#slavlje

#svadba

POVEZANE VESTI

Fudbal

GVARDIOLA ODBACIO TVRDNJE ŠPANSKIH MEDIJA: Haland je zadovoljan u Mančester sitiju

Fudbal

Gvardiola: Nije samo Haland odgovoran za loše rezultate Mančester sitija

Fudbal

PEP GVARDIOLA NAJAVIO: Haland se vraća na teren posle skoro dva meseca!

Fudbal

U Peruu 468 beba dobilo ime Haland: Norveški fudbaler postao senzacija širom sveta

Fudbal

NEVEROVATAN POKLON RODNOM KRAJU: Haland donirao rukopis o Vikinzima vredan 100.000 funti! Oborio OVAJ REKORD

Hronika

IZBILA TUČA NA SVADBI NA KALEMEGDANU, MUŠKARAC PAO SA VISINE OD 10 METARA! Sručio se u dvorište zoo-vrta, svi detalji haosa na beogradskoj tvrđavi