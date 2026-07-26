ZVEZDE SRPSKE ATLETIKE ZASIJALE U KRALJEVU: Ivana preko 14, Adriana iznad 60, Mina do nacionalnog rekorda

Prvi dan Prvenstva Srbije za seniore, koje se održava na Atletskom stadionu u Kraljevu, obeležili su nastupi najvećih imena srpske atletike, vredni rezultati i novi nacionalni rekord u hodanju.

Najuspešnija srpska atletičarka u istoriji Ivana Španović osvojila je titulu prvakinje Srbije u troskoku, nakon uzbudljivog nadmetanja sa Aleksandrijom Mitrović. Španović je u poslednju seriju ušla sa druge pozicije, ali je skokom od 14.08 m vratila prvo mesto i stigla do nove državne titule.

Aleksandrija Mitrović prethodno je u šestoj seriji ostvarila 13.73 m i osvojila drugo mesto, dok je Natalija Dragojević bila treća sa 13.20 m. Zapažene rezultate ostvarile su i Teodora Boberić sa 13.18 m i Stela Ćuk sa 13.14 m.

Još jedan duel reprezentativki Srbije viđen je u bacanju koplja. Adriana Vilagoš odbranila je titulu rezultatom 60.67 m, koji je ostvarila u trećoj i šestoj seriji. Marija Vučenović zauzela je drugo mesto sa najboljim rezultatom sezone od 60.31 m, dok je Ivana Đurić bila treća sa 54.81 m.

Luka Bošković nastavio je odličnu sezonu trijumfom u skoku udalj. Član Top Džampa pobedio je skokom od tačno 8.00 m i još jednom potvrdio da pripada samom vrhu srpske atletike. Bošković je ove sezone već ostvario 8.23 m, čime se nalazi na trećem mestu večne liste Srbije. Drugi u konkurenciji za Prvenstvo Srbije bio je Marko Vlahović sa 7.32 m, a treći Dimitrije Novaković sa 7.25 m.

Dominantan niz na 100 m nastavio je Aleksa Kijanović. Jedanaestu uzastopnu titulu prvaka Srbije na najkraćoj sprinterskoj deonici osvojio je rezultatom 10.69. Uroš Dubaić bio je drugi sa 10.87, dok je Darijo Bašić Palković zauzeo treće mesto sa 10.89. U ženskom finalu na 100 m slavila je Milana Tirnanić rezultatom 11.71, ispred Tamare Milutinović sa 11.80 i Ivane Ilić sa 11.87.

Najvredniji rezultat večernjeg programa ostvarila je Mina Stanković, koja je u trci na 5000 m hodanje postavila novi nacionalni rekord rezultatom 22:06.22. Drugo mesto zauzela je Dunja Eremić sa 23:13.86, a treće Dušica Topić sa 26:41.16.

U bacanju kugle očekivano je slavio Armin Sinančević, koji je najduži hitac ostvario u drugoj seriji – 19.96 m. Zdravko Kanjevac bio je drugi sa 17.58 m, dok je Filip Rakić zauzeo treće mesto rezultatom 13.98 m. Jovan Stranić osvojio je titulu u bacanju kladiva sa 67.75 m.

U skoku uvis najbolji je bio Slavko Stević sa preskočenih 2.12 m, dok je Ivan Pajkić, finalista nedavno održanog Evropskog prvenstva za mlađe juniore, zauzeo drugo mesto sa 2.04 m.

U trci na 400 m najbrži je bio Filip Stanković rezultatom 47.23, ispred Boška Kijanovića sa 47.95 i Mateja Savića sa 48.05. U ženskoj konkurenciji pobedila je Aleksandra Pešić sa 54.11, dok su Maša Rajić sa 54.69 i Minja Kopunović sa 56.35 osvojile drugo i treće mesto.

Na preponama su titule osvojili Bogdan Vidojković, koji je 110 m prepone istrčao za 14.04, i Milica Emini, pobednica trke na 100 m prepone rezultatom 13.38. Anja Lukić bila je druga sa 13.40, a Marija Bukvić treća sa 13.68. Aldin Ćatović slavio je na 1500 m rezultatom 3:51.36, dok je u ženskoj konkurenciji najbolja bila Milica Tomašević sa 4:34.40. Titule na 5000 m osvojili su Nikola Mijailović sa 14:16.43 i Teodora Simović sa 17:50.44.

U bacanju diska pobedila je Milica Poznanović rezultatom 48.59 m, samo 37 centimetara ispred Martine Burčer, koja je ostvarila 48.22 m. U skoku motkom najbolja je bila Nađa Savić sa 3.20 m, dok je u muškom hodanju na 5000 m pobedio Vladimir Mirkov rezultatom 26:20.49.

Prvi dan završen je štafetnim trkama na 4 × 100 m. U obe konkurencije slavile su ekipe Crvene zvezde. Muška štafeta u sastavu Miloš Nikolić, Uroš Dubaić, Bogdan Vidojković i Armin Mustajbegović pobedila je rezultatom 41.59, dok su Marija Bukvić, Ivana Ilić, Andrea Prvanović i Minja Kopunović bile najbolje kod žena sa 46.22.

Prvenstvo Srbije za seniore nastavlja se danas drugim danom takmičenja u Kraljevu.

Autor: A.A.