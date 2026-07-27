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Zvezda izdala važno saopštenje za navijače: Poziv koji se ne propušta pred meč sa Larnom

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Fudbalski klub Crvena zvezda pozvao je sve navijače da na revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna, koja je na programu 29. jula od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić", dođu u klupskim dresovima i oboje tribine u crveno-belo.

Posle ubedljive pobede rezultatom 4:0 u prvom duelu, crveno-beli imaju veliku priliku da pred svojim navijačima overe plasman u narednu rundu kvalifikacija. Pristalice kluba su tokom prvenstvene utakmice protiv Vojvodine istakle želju da Marakana još jednom pokaže zašto važi za jedan od najprepoznatljivijih fudbalskih stadiona u Evropi, sa idejom da pune tribine pošalju upečatljivu sliku sa evropske scene.

Organizatori akcije ističu da će svaki navijač koji na stadion dođe u dresu biti deo zajedničkog spektakla i koreografije, a za one koji ga nemaju, dresovi su dostupni u Zvezdinom šopu.

Svi putevi vode na Marakanu, obuci dres i dođi na Larn! - glasila je poruka, uz poziv da stadion bude ispunjen crveno-belim bojama i glasnom podrškom ekipi u borbi za plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Autor: D.S.

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