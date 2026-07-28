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TRESE SE FUDBALSKI SVET - UEFA BRUTALNO UDARILA NA FIFA! Nastao neviđeni haos, pročitajte HITNO SAOPŠTENJE koje obilazi planetu!

Izvor: Kurir.rs, Foto: FIFA ||

Nakon što su procurile informacije o privatnim investicijama u Mundijal, UEFA je reagovala snažno, pozivajući sve na jedinstvo u odbrani fudbala.

UEFA je oštro osudila navode da FIFA razmatra prodaju manjinskih udela u Svetskom prvenstvu privatnim investicionim fondovima, uz jasnu poruku da bi takav potez označio prelazak crvene linije koju čelnici svetskog fudbala nipošto ne bi smeli da prekorače.

Iz krovne kuće evropskog fudbala poručili su da ovaj predlog shvataju „izuzetno ozbiljno”, pozvavši sve nacionalne saveze, lige, klubove, igrače, navijače, kao i državne organe da se podignu na noge i ujedinjeno odreaguju.

- Ovo prelazi granicu koju rukovodeća tela fudbala nikada ne bi smela da pređu. UEFA ovo shvata izuzetno ozbiljno. To bi trebalo da učini i svaki nacionalni fudbalski savez. Kao i svi učesnici u fudbalu: lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu roba kojom se trguje – naročito ne uz potpuni nedostatak transparentnosti o tome ko od toga ima finansijsku korist. Niko od nas nije vlasnik fudbala. On nije vlasništvo FIFA-e koje se može prodati - stoji u saopštenju UEFA.

Ova žestoka reakcija iz Niona usledila je nakon što su u javnost iscurele informacije da FIFA planira osnivanje posebne kompanije za upravljanje komercijalnim pravima Mundijala, pri čemu bi deo vlasništva bio ponuđen privatnim investicionim fondovima.

Takav scenario već je podigao veliku prašinu među vodećim fudbalskim čelnicima, koji upozoravaju da bi ulazak privatnog kapitala mogao trajno da naruši kalendar takmičenja i izmeni dosadašnji format najveće fudbalske smotre.

Autor: A.A.

#UEFA

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