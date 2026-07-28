AKTUELNO

Ostali sportovi

Bravo, Andreje! Mladi srpski rvač osvojio bronzu na Svetskom prvenstvu i obradovao Srbiju

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Srpski rvač Andrej Simić ostvario je veliki uspeh na kadetskom Svetskom prvenstvu u Azerbejdžanu, gde je u konkurenciji najboljih mladih takmičara stigao do bronzane medalje.

Srpski reprezentativac u grčko-rimskom stilu Andrej Simić osvojio je bronzanu medalju na kadetskom Svetskom prvenstvu koje se održava u Bakuu, potvrdivši da predstavlja jednog od najperspektivnijih mladih rvača u zemlji.

Takmičeći se u kategoriji do 110 kilograma, Simić je kroz pet izuzetno zahtevnih mečeva ostvario četiri pobede i zasluženo se našao na pobedničkom postolju. Do još sjajnijeg odličja nedostajalo je malo sreće, pošto je zaustavljen u polufinalu.

Foto: Privatna arhiva

Mladi član Crvene zvezde tokom celog prvenstva pokazao je borbenost, kvalitet i veliku mentalnu snagu, čime je još jednom potvrdio da srpsko rvanje ima svetlu budućnost.

Srbija, međutim, i dalje ima razloga za optimizam na planetarnom šampionatu u Bakuu. Nastupe nastavljaju još trojica naših reprezentativaca – Luka Zelić u kategoriji do 71 kilograma, Arijan Alij do 80 kilograma i Todor Aksentijević do 92 kilograma, koji će pokušati da se uključe u borbu za medalje.

Bronza Andreja Simića predstavlja još jedan vredan rezultat za srpsko rvanje i potvrdu kvalitetnog rada sa mlađim kategorijama, koje iz godine u godinu beleže zapažene uspehe na međunarodnoj sceni.

Autor: A.A.

#RVAČ

#andrej simić

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Aleksandar Komarov osvojio zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u rvanju

Ostali sportovi

MEDALJU MU URUČIO VANJA UDOVIČIĆ! Barna osvojio bronzu na 100 metara slobodno na Evropskom prvenstvu u Beogradu! (FOTO)

Ostali sportovi

ANDREJ NASTAVLJA DA BLISTA! Srbin će se boriti za medalju na Svetskom prvenstvu!

Ostali sportovi

U BEOGRADU VELIKI DOGAĐAJ OD 29. MARTA DO 6. APRILA! Srpski MMA borci se na EP bore za brata Stefana

Politika

Vučić čestitao basketašima Srbije osvajanje bronze na SP u Varšavi

Ostali sportovi

Nokaut na startu za mlade Delfine: Mađarska prejaka za Srbiju na Svetskom prvenstvu