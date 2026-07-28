Bravo, Andreje! Mladi srpski rvač osvojio bronzu na Svetskom prvenstvu i obradovao Srbiju

Srpski rvač Andrej Simić ostvario je veliki uspeh na kadetskom Svetskom prvenstvu u Azerbejdžanu, gde je u konkurenciji najboljih mladih takmičara stigao do bronzane medalje.

Srpski reprezentativac u grčko-rimskom stilu Andrej Simić osvojio je bronzanu medalju na kadetskom Svetskom prvenstvu koje se održava u Bakuu, potvrdivši da predstavlja jednog od najperspektivnijih mladih rvača u zemlji.

Takmičeći se u kategoriji do 110 kilograma, Simić je kroz pet izuzetno zahtevnih mečeva ostvario četiri pobede i zasluženo se našao na pobedničkom postolju. Do još sjajnijeg odličja nedostajalo je malo sreće, pošto je zaustavljen u polufinalu.

Mladi član Crvene zvezde tokom celog prvenstva pokazao je borbenost, kvalitet i veliku mentalnu snagu, čime je još jednom potvrdio da srpsko rvanje ima svetlu budućnost.

Srbija, međutim, i dalje ima razloga za optimizam na planetarnom šampionatu u Bakuu. Nastupe nastavljaju još trojica naših reprezentativaca – Luka Zelić u kategoriji do 71 kilograma, Arijan Alij do 80 kilograma i Todor Aksentijević do 92 kilograma, koji će pokušati da se uključe u borbu za medalje.

Bronza Andreja Simića predstavlja još jedan vredan rezultat za srpsko rvanje i potvrdu kvalitetnog rada sa mlađim kategorijama, koje iz godine u godinu beleže zapažene uspehe na međunarodnoj sceni.

Autor: A.A.