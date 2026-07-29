AKTUELNO

Fudbal

HAOS SE NASTAVLJA! UEFA SE OGLASILA ZBOG UCENA OD STRANE FIFA: Fudbalski svet ovako nešto ne pamti

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP ||

Fudbalski svet stoji na pragu jednog od najvećih sukoba u modernoj istoriji! Prvi čovek FIFA, Đani Infantino, gura plan težak milijarde dolara koji preti da iz korena izmeni budućnost Svetskog prvenstva, ali je naleteo na jak zid otpora iz Evrope.

Prema navodima inostranih medija, nacionalnim savezima dat je oročeni ultimatum do 19. septembra da se izjasne o spornom projektu. Predlog predviđa osnivanje nove komercijalne strukture pod nazivom „FIFA Forward Enterprise”, kao i ustupanje dela vlasničkih udela privatnim investitorima.

Kritičari navode da FIFA pokušava da pribole i pritisne saveze nudeći im obimnu finansijsku injekciju u zamenu za podršku. Sudeći prema pisanjima vodećih američkih i britanskih medija, svaka od 211 članica svetske kuće fudbala mogla bi da inkasira jednokratnu uplatu od oko 20 miliona dolara, dok bi u slučaju odbijanja ostala uskraćena za ta sredstva i osuđena na daleko skromniju pomoć kroz postojeće mehanizme.

Nakon najnovijih dešavanja, UEFA je izdala zvanično saopštenje u kom se navodi:

- Danas smo saznali da je FIFA postavila rok nacionalnim savezima da podrže njihove predloge ili će jednokratna finansijska ponuda biti povučena. To govori sve što treba da znate o ovom planu.

Nakon razgovora sa brojnim akterima iz sveta fudbala, UEFA je zaključila da postoji značajan i sve veći otpor FIFA-inom planu. FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi obogaćivala sebe i svoje bliske saradnike. Fudbal možemo da razvijamo na pravi način. Vreme je da prioritet budu nacionalni savezi, klubovi, lige, igrači i navijači - stoji u saopštenju.

Autor: Marija Radić

#FIFA

#Rat

#UEFA

#fudbal

#organizacija

POVEZANE VESTI

Društvo

Balkan očekuju PAKLENE VRUĆINE i obilne padavine: Upaljen meteorološki alarm, potvrđen super El Ninjo

Fudbal

PREDSEDNIK FIFA POKUŠAVA DA OPRAVDA PRAVILO O KOJEM BRUJI PLANETA! Nikome se ne sviđa šta su uveli, Infantino tvrdi: Ovo je glavni razlog

Fudbal

DA LI ĆE IRAN IGRATI NA SVETSKOM PRVENSTVU?! Posle ratnog haosa sa Amerikom, oglasio se Đani Infantino: Sastao sam se sa Donaldom Trampom...

Fudbal

Oglasio se predsednik FIFA zbog Papa Franje: Fudbal je za njega bio najlepši sport na svetu...

Fudbal

FIFA prodaje travu sa terena finala Mundijala: Evo koja je cena po komadu

Fudbal

ŠOK ODLUKA USRED MUNDIJALA: FIFA izbacila reprezentaciju zbog politike, jedan savez je suspendovan