HAOS SE NASTAVLJA! UEFA SE OGLASILA ZBOG UCENA OD STRANE FIFA: Fudbalski svet ovako nešto ne pamti

Fudbalski svet stoji na pragu jednog od najvećih sukoba u modernoj istoriji! Prvi čovek FIFA, Đani Infantino, gura plan težak milijarde dolara koji preti da iz korena izmeni budućnost Svetskog prvenstva, ali je naleteo na jak zid otpora iz Evrope.

Prema navodima inostranih medija, nacionalnim savezima dat je oročeni ultimatum do 19. septembra da se izjasne o spornom projektu. Predlog predviđa osnivanje nove komercijalne strukture pod nazivom „FIFA Forward Enterprise”, kao i ustupanje dela vlasničkih udela privatnim investitorima.

Kritičari navode da FIFA pokušava da pribole i pritisne saveze nudeći im obimnu finansijsku injekciju u zamenu za podršku. Sudeći prema pisanjima vodećih američkih i britanskih medija, svaka od 211 članica svetske kuće fudbala mogla bi da inkasira jednokratnu uplatu od oko 20 miliona dolara, dok bi u slučaju odbijanja ostala uskraćena za ta sredstva i osuđena na daleko skromniju pomoć kroz postojeće mehanizme.

Nakon najnovijih dešavanja, UEFA je izdala zvanično saopštenje u kom se navodi:

- Danas smo saznali da je FIFA postavila rok nacionalnim savezima da podrže njihove predloge ili će jednokratna finansijska ponuda biti povučena. To govori sve što treba da znate o ovom planu.

Nakon razgovora sa brojnim akterima iz sveta fudbala, UEFA je zaključila da postoji značajan i sve veći otpor FIFA-inom planu. FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi obogaćivala sebe i svoje bliske saradnike. Fudbal možemo da razvijamo na pravi način. Vreme je da prioritet budu nacionalni savezi, klubovi, lige, igrači i navijači - stoji u saopštenju.

Autor: Marija Radić