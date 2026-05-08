Balkan očekuju PAKLENE VRUĆINE i obilne padavine: Upaljen meteorološki alarm, potvrđen super El Ninjo

Svet se nalazi na pragu nezapamćene atmosferske promene koja bi mogla da izmeni iz korena vremenske prilike kakve poznajemo.

Prema najnovijoj prognozi koju je objavio meteorološki sajt "Severe Weather Europe" (SWE), 2026. godina biće u znaku "Super El Ninja", fenomena koji trenutno pokazuje trend ka rekordnom intenzitetu bez presedana u modernoj istoriji.

Dramatičan obrt na jesen

Međutim, prava promena, prema pisanju meteorologa, stiže sa jeseni. Dok će veći deo kontinenta i dalje beležiti temperature iznad proseka, pozicioniranje zona niskog pritiska donosi potpuno drugačiju sliku za naš region.

- Pozicioniranje zona niskog pritiska u Mediteranu uzrokovaće povećane padavine u južnim, centralno-južnim i jugoistočnim delovima Evrope - navodi se na ovom sajtu.

To znači da bi Balkan i Srbija mogli da se suoče sa ekstremno kišovitom jeseni i nestabilnim vremenom, što je direktna posledica poremećaja koji donosi ovaj istorijski "Super El Ninjo".

Zašto je ovaj El Ninjo drugačiji

Stručnjaci sa SWE ističu da se trenutno beleži istorijski uspon temperatura okeana koji se dešava brže nego tokom prethodnih velikih događaja iz 1997. ili 2015. godine.

Latest forecasts from the ECMWF, NOAA, and BOM now show the developing 2026 Super El Niño is trending toward record-breaking intensity. Driven by a major subsurface Kelvin wave, this could create an Ocean event that rivals or surpasses the strongest events in modern history,… — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) 07. мај 2026.

- Svaka nova prognoza pokazuje sve jači intenzitet fenomena, piše SWE, naglašavajući da smo na putu ka događaju koji se dešava jednom u veku.

Ono što je posebno važno za nas jeste da El Ninjo pojačava suptropski džet strim, odnosno, mlaznu struju, što menja putanje oluja širom planete. Iako Evropa često ima manje direktan uticaj El Ninja u poređenju sa Amerikom, snaga ovogodišnjeg "super" događaja je tolika da će stabilizovati predviđene atmosferske obrasce, čineći dugoročne prognoze o vrelom letu i potopima na jesen prilično pouzdanim.

Na osnovu ove prognoze, Srbija i region treba da se pripreme za godinu ekstrema – od vrelih talasa pod toplotnom kupolom do naglih atmosferskih pražnjenja i obilnih padavina koje nam stižu sa Mediterana, zaključuje se u analizi koju je objavio SWE.

Kako navodi SWE, podaci iz okeana potvrđuju da se El Ninjo intenzivira duboko ispod površine, a modeli sugerišu da bi ovaj događaj mogao da nadmaši čak i istorijski rekord iz 1877-1878. godine. Ovaj atmosferski "kod crveno" (Code Red) pokreće masivni okeanski Kelvinov talas, koji deluje kao "sigurnosni ventil" za oslobađanje ogromne energije u globalni vremenski sistem.

Šta ovo konkretno znači za Srbiju i Balkan

Iako je El Ninjo fenomen koji primarno nastaje u Pacifiku, njegovi efekti se poput domina prelivaju na ceo svet. Kako piše SWE, uticaj na Evropu biće i te kako vidljiv već od leta 2026. godine.

Za područje Evrope, uključujući i naše prostore, prognoze ukazuju na prisustvo snažnog sistema visokog vazdušnog pritiska. Prema analizama koje prenosi sajt SWE, očekuje se formiranje takozvane toplotne kupole iznad centralnih delova kontinenta.

Za Srbiju i Balkan to znači temperature iznad normale i sušne periode, naročito u centralnim i zapadnim delovima Evrope, dok se mi možemo naći na udaru vrelih vazdušnih masa.

Autor: Marija Radić