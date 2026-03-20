PROLEĆE POČELO, ALI STIŽE I SNEG: Evo gde se očekuju pljuskovi narednih dana – Od srede nagli skok temperature, a onda ŠOK!

Iako je kalendarski počelo proleće, vremenske prilike narednih dana biće promenljive i prohladne.
Dok će sever Srbije uživati u suncu, u ostalim delovima zemlje očekuju se padavine, pa čak i sneg na višim planinama.
Gde se očekuju padavine?
Ujutru nas očekuje hladno vreme, ponegde uz slab mraz. Tokom dana, situacija će se razlikovati od regiona do regiona:
Sever Srbije: Sunčano i stabilno vreme.
Zapadna, jugozapadna i južna Srbija: Sredinom dana i posle podne jači razvoj oblačnosti uz lokalne i kratkotrajne pljuskove.
Planinski predeli: Iznad 1.500 metara nadmorske visine očekuju se pljuskovi snega.
Dobra vest je da se ne očekuju obilne padavine, kao ni značajnije formiranje snežnog pokrivača na planinama.
Prognoza za vikend i sledeću nedelju
Maksimalne temperature za predstojeći vikend i ponedeljak kretaće se u rasponu od 10 do 15 stepeni.
Nakon toga sledi otopljenje:
Od utorka: Osetno toplije vreme.
Sreda i četvrtak: Prave prolećne temperature, živa u termometru i do 20 stepeni.
Novo zahlađenje u petak
Ipak, prolećna idila neće dugo trajati. Već u petak nas očekuje nova promena vremena, uz zahlađenje, kišu u nižim predelima i sneg na planinama.
Autor: D.S.