PROLEĆE POČELO, ALI STIŽE I SNEG: Evo gde se očekuju pljuskovi narednih dana – Od srede nagli skok temperature, a onda ŠOK!

Iako je kalendarski počelo proleće, vremenske prilike narednih dana biće promenljive i prohladne.

Dok će sever Srbije uživati u suncu, u ostalim delovima zemlje očekuju se padavine, pa čak i sneg na višim planinama.

Gde se očekuju padavine?

Ujutru nas očekuje hladno vreme, ponegde uz slab mraz. Tokom dana, situacija će se razlikovati od regiona do regiona:

Sever Srbije: Sunčano i stabilno vreme.

Zapadna, jugozapadna i južna Srbija: Sredinom dana i posle podne jači razvoj oblačnosti uz lokalne i kratkotrajne pljuskove.

Planinski predeli: Iznad 1.500 metara nadmorske visine očekuju se pljuskovi snega.

Dobra vest je da se ne očekuju obilne padavine, kao ni značajnije formiranje snežnog pokrivača na planinama.

Prognoza za vikend i sledeću nedelju

Maksimalne temperature za predstojeći vikend i ponedeljak kretaće se u rasponu od 10 do 15 stepeni.

Nakon toga sledi otopljenje:

Od utorka: Osetno toplije vreme.

Sreda i četvrtak: Prave prolećne temperature, živa u termometru i do 20 stepeni.

Novo zahlađenje u petak

Ipak, prolećna idila neće dugo trajati. Već u petak nas očekuje nova promena vremena, uz zahlađenje, kišu u nižim predelima i sneg na planinama.

Autor: D.S.