IAKO NAM SLEDI TOPLIJE VREME, SRBIJI PRETI 'OMEGA BLOK' Uoči prvomajskih praznika pogodiće nas meteorološki FENOMEN kakav se retko viđa!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug AP/STA/ NEBOJŠA TEJIĆ ||

Najavljuje se prodor hladnijeg vazduha praćen retkim atmosferskim obrascem poznatim kao "Omega blok", koji bi mogao doneti nagli pad temperature, nestabilnosti i neuobičajene vremenske prilike širom zemlje.

Iako je toplije i stabilnije vreme obeležilo prethodne nedelje u Srbiji, kraj aprila i početak maja donose neočekivan obrt koji se retko javlja u ovom periodu godine. Već od danas stižu svežija jutra i večeri, pa će laganija garderoba morati da ustupi mesto toplijim slojevima.

Za naglu promenu zadužen je specifičan raspored vazdušnog pritiska u atmosferi, poznat kaoOmega blok, koji se formira iznad Severnog Atlantika i Grenlanda.

Stoga, navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije, za prvomajske praznike očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom uz pad temperature. Uranak će biti hladan i mestimično sa mrazom, a očekuju se kiša i pad temperature.

"Omega blok" donosi arktički udar

Ovaj snažan sistem visokog pritiska blokira uobičajene zapadne struje koje donose topliji vazduh, pa umesto toga dolazi do prodora hladne arktičke mase duboko u Evropu.

Dok će zapadni delovi kontinenta, poput Španije i Francuske, ostati pod uticajem toplijeg vremena, Balkan i istočna Evropa biće na udaru naglog zahlađenja.

Najveći problem ne predstavlja samo pad temperature, već i potencijalne posledice po poljoprivredu.Topli dani početkom aprila podstakli su rano cvetanje biljaka, pa bi nagli pad temperature mogao da izazove ozbiljnu štetu na voću i usevima.

Stabilizacija vremena i porast temperature očekuju se tek od 4. maja.

Autor: D.Bošković

