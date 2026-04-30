IAKO NAM SLEDI TOPLIJE VREME, SRBIJI PRETI 'OMEGA BLOK' Uoči prvomajskih praznika pogodiće nas meteorološki FENOMEN kakav se retko viđa!

Najavljuje se prodor hladnijeg vazduha praćen retkim atmosferskim obrascem poznatim kao "Omega blok", koji bi mogao doneti nagli pad temperature, nestabilnosti i neuobičajene vremenske prilike širom zemlje.
Iako je toplije i stabilnije vreme obeležilo prethodne nedelje u Srbiji, kraj aprila i početak maja donose neočekivan obrt koji se retko javlja u ovom periodu godine. Već od danas stižu svežija jutra i večeri, pa će laganija garderoba morati da ustupi mesto toplijim slojevima.
Za naglu promenu zadužen je specifičan raspored vazdušnog pritiska u atmosferi, poznat kaoOmega blok, koji se formira iznad Severnog Atlantika i Grenlanda.
Stoga, navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije, za prvomajske praznike očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom uz pad temperature. Uranak će biti hladan i mestimično sa mrazom, a očekuju se kiša i pad temperature.
"Omega blok" donosi arktički udar
Ovaj snažan sistem visokog pritiska blokira uobičajene zapadne struje koje donose topliji vazduh, pa umesto toga dolazi do prodora hladne arktičke mase duboko u Evropu.
Dok će zapadni delovi kontinenta, poput Španije i Francuske, ostati pod uticajem toplijeg vremena, Balkan i istočna Evropa biće na udaru naglog zahlađenja.
Najveći problem ne predstavlja samo pad temperature, već i potencijalne posledice po poljoprivredu.Topli dani početkom aprila podstakli su rano cvetanje biljaka, pa bi nagli pad temperature mogao da izazove ozbiljnu štetu na voću i usevima.
Stabilizacija vremena i porast temperature očekuju se tek od 4. maja.
Autor: D.Bošković