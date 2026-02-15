VOZILA ZAVEJANA, SNEŽNI NANOSI NE PRESTAJU, VETAR DUVA 70 KILOMETARA NA SAT! Dramatični snimci vejavice u Srbiji (VIDEO)

Zima je pokazala zube ranije nego što se očekivalo. Talas hladnog vazduha naglo je spustio temperaturu širom zemlje, preokrenuvši vremenske prilike gotovo preko noći.

Kiša je u mnogim mestima brzo prešla u susnežicu i sneg, a u višim predelima zapadne Srbije već se formirao beli pokrivač koji se zadržava na tlu.

Sela u opštini Krupanj su potpuno obelela, dok je na planini Jagodnji formiran snežni pokrivač. Meštani javljaju da je sneg počeo da pada tokom dana, nakon naglog zahlađenja.

Susnežica nad Fruškom Gorom i Zlatiborom

U višim predelima Srbije situacija se brzo menja. Na Fruškoj Gori provejava susnežica, dok je na Zlatiboru trenutno kišovito, ali uz osetan pad temperature koji najavljuje moguće padavine u vidu snega.

Situacija na putevima u Vojvodini

Posle obilnih padavina, nagli pad temperature doneo je osetno zahlađenje severnim i zapadnim delovima Srbije. U Vojvodini je kiša prešla u sneg, koji je u pojedinim krajevima već počeo da formira snežni pokrivač.

Sneg je praćen jakim severozapadnim vetrom, sa udarima koji na pojedinim mestima prelaze 70 kilometara na sat, što otežava uslove vožnje i smanjuje vidljivost.

Na Fruškoj gori situacija je i dalje otežana zbog vejavice i snežnih nanosa. Put preko Iriškog venca je prohodan, ali se saobraćaj odvija usporeno i formirane su kolone vozila, posebno iz pravca Novog Sada.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i obavezna zimska oprema.

Problemi na putevima u Novom Sadu

Obilna kiša izazvala je poteškoće u Novom Sadu, gde su na pojedinim deonicama formirana manja „jezera“ na kolovozu.

Iako sneg još nije ozbiljnije zahvatio grad, vozačima se savetuje dodatni oprez.

Snežni pokrivač na Mačkovom kamenu

Na Mačkovom kamenu u Rađevini već se formirao snežni pokrivač, ali prema dostupnim informacijama za sada nema većih problema u saobraćaju.

Sneg pada i u Beogradu

U Pirotu pao grad

Nakon što se jak pljusak sručio na Pirot, ubrzo je počeo i grad.

Padale su ledenice veličine lešnika.

Autor: S.M.