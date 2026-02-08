STIŽE 'FEBRUARSKI PROLEĆNI ŠAMAR' Naš meteorolog najavio novi fenomen nakon snega, evo kada tačno stiže

Narednih dana vreme u regionu ulazi u novu fazu promena, jer se nakon perioda relativno toplog februara očekuje kratkotrajni prodor hladnijeg vazduha, koji bi mogao doneti zahlađenje, pojačan vetar i čak slab sneg u pojedinim delovima Srbije.

Iako se ne očekuje ozbiljna zimska epizoda, prognoze pokazuju da će se sutra uveče i tokom noći ka utorku uslovi za sneg stvoriti na istoku regiona, dok će već od srede uslediti nagli obrt i otopljenje, uz povremenu kišu i povratak "februarskog proleća".

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da nas narednih dana očekuje još malo hladnije vreme, uz moguć sneg na istoku regiona, dok se od srede prognozira brzo otopljenje i do vikenda relativno toplo uz povremenu kišu, uz kratko osveženje u petak.



Prognoza za večeras

U toku večeri, a posebno u drugom delu noći mestimično niska oblačnost i pretežno u nizijama i po kotlinama stvaranje magle koja, ponegde u severnim predelima, može smanjivati vidlјivost i na ispod 200 m. U južnim i delom centralnim oblastima, odnosno na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlјe u drugom delu noći mestimično moguća i kratkotrajna kiša, a na visokim planinama provejavanje snega.

Vetar slab, promenlјivog pravca, rano ujutro u donjem Podunavlјu umeren do pojačan istočni i jugoistočni.

Od sutra se očekuje prodor manje količine hladnog vazduha sa istoka Evrope, koji će ka nama stizati preko Vlaške nizije u Rumuniji. Tokom dana se na jugu i jugoistoku regiona očekuje naoblačenje koje će doneti povremene padavine, dok će u pojedinim situacijama sneg biti moguć i u nižim predelima.

Najzanimljiviji deo prognoze odnosi se na sutrašnje popodne i noć ka utorku, kada bi snega trebalo da bude na istoku Srbije, a ponegde i nad Vojvodinom. Ipak, Čubrilo naglašava da se ne očekuje ozbiljniji snežni pokrivač, već tek lokalno formiranje snega do dva ili tri centimetra, i to samo ponegde.

Ni košava nas ne ostavlja na miru

Uz prodor hladnog vazduha, očekuje se i pojačanje vetra, pa će početi da duva jaka, a na udare i olujna, hladna košava. U ponedeljak će biti već malo hladnije, uz dnevne maksimume od oko 0 stepeni na istoku Srbije do oko +8 na zapadu Hrvatske, dok se najhladniji period očekuje tokom noći ka utorku, kada će se temperature kretati od oko -6 na istoku Srbije do oko +2 na zapadu Hrvatske.

U utorak bi sneg tokom prepodneva trebalo da prestane, uz postepeno smanjenje oblačnosti u većem delu regiona. Sredinom dana i posle podne ponegde su mogući i sunčani intervali, dok će hladna košava slabiti i postepeno prelaziti u topliju varijantu. Dnevni maksimumi u utorak kretaće se od oko -1 na istoku Srbije do oko +9 na zapadu i jugozapadu Hrvatske.

Od srede šok obrt

Već od srede očekuje se jačanje uticaja Atlantika i naglo otopljenje, ali i dolazak veće količine vlage sa jugozapada, pa će povremeno biti naleta kiše. Počeće da duva južni vetar na Jadranu, dok se u Srbiji očekuje topla košava.

Prema Čubrilovoj prognozi, u sredu će maksimumi ići od oko +2 na istoku Srbije do čak oko +19 stepeni u fenskim delovima Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što znači da će nakon kratkog naleta zime uslediti pravi "februarski prolećni šamar".

Do petka se očekuje relativno toplo vreme uz povremenu kišu, uz maksimalne temperature uglavnom od +5 do +15 stepeni Celzijusa. Ipak, u petak je moguće nešto jače pogoršanje, uz planinski sneg i manje zahlađenje, dok bi vetar okrenuo na severozapadni smer. Tada bi maksimalne temperature išle od oko +4 na severozapadu do oko +17 na jugu regiona.

Oko 15. februara nova promena, ali bez "pravog" zimskog udara

Čubrilo navodi da se oko 15. februara očekuje novo pogoršanje vremena, ali za sada nema naznaka za neko jako zahlađenje. U većini sinoptičkih postavki nema dovoljno hladnog vazduha, pa je sneg trenutno izvestan uglavnom iznad oko 700 metara nadmorske visine.

Posle kratkotrajnog naleta zime, od srede nakon praznika se ponovo vraća relativno toplo vreme, pa će se u regionu ponovo osetiti februarsko proleće, uz povremene nalete kiše.

Autor: D.Bošković