U SRBIJU STIŽE NAGLA PROMENA VREMENA: Pašće sneg i u nizijama, evo kada i gde će se zabeleti: Prete i olujni udari vetra

Srbija očekuje naglu promenu vremena uz kišu, jak jugoistočni vetar i zahlađenje. Tokom noći moguć sneg i u nižim predelima, dok se od srede najavljuje toplije vreme.

Srbija sutra očekuje naglu promenu vremena. Tokom dana biće slabe kiše, dok se ujutru očekuje jače zahlađenje, sa kišom na planinama i snegom u istočnoj Srbiji.

Maksimalna temperatura biće između 5 i 10 stepeni. U košavskom području duvaće veoma jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima.

U večernjim satima dolazi do jačeg zahlađenja, pa se tokom noći ka utorku i u utorak ujutru očekuje susnežica i sneg i u nižim predelima Srbije, uz mogućnost formiranja snežnog pokrivača. Tokom utorka biće veoma hladno i vetrovito.

Od srede se očekuje osetno toplije vreme, sa maksimalnom temperaturom lokalno i preko 15 stepeni.

Autor: D.Bošković