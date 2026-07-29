'LOGISTIČKI ODLIČNO' Stanković nakon pobede Zvezde: Sjajan odnos ekipe na terenu, posebno hvala navijačima

Momcima sam čestitao, ne toliko na pobedi već na odnosu koji je bio fenomenalan u prvoj i još jači i bolji u drugoj utakmici. Hvala navijačima što su došli, i dalje smo u julu, i dalje su odmori, ali osećamo podršku i navijanje, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković posle pobede protiv Larna (5:0).

Zvezdin naredni rival biće izraelski Hapoel Ber Ševa, a prvi meč igraće se narednog utorka u Mađarskoj.

"Logistički odlično! 40 minuta avionom i još sat vremena autobusom, bolje nego pet i po sati do Rejkjavika. Ako hoćeš do Lige šampiona, moraš da pobediš svakoga. Analiziraćemo ih, gledati da im oduzmemo jake stvari i da stavimo u prvi plan naš kvalitet".

Stanković je prokomentarisao i to što je Zvezda kvalifikacije počela od drugog kola.

"Ima i za i protiv. Da smo krenuli kasnije, možda bi bile samo dve-tri utakmice u prvenstvu, možda bi odlagali... Ja bih najviše voleo da ne počinjemo kvalifikacije, nego da jednog dana prvak Srbije uvek ide direktno u Ligu šampiona i da to bude uspeh svih nas", poručio je Stanković.

Autor: Marija Radić