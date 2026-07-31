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UMRO JEDAN OD NAJVEĆIH FUDBALERA U ISTORIJI: Svet sporta zavijen u crno

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Italijanski i svetski fudbal ostali su bez jedne od najvećih ikona. U 66. godini života jutros je preminuo Franko Barezi, po mnogima jedan od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre.

Vest o smrti legende objavio je poznati sportski novinar Fabricio Romano:

"Tužne vesti stižu iz Italije - Franko Barezi je preminuo jutros u 66. godini. Apsolutna legenda igre sa Milaniom i Italijom, obeležio je čitavu eru za različite generacije. Misli i molitve su uz njegovu porodicu i prijatelje. Počivaj u miru, Franko", objavio je Romano.

Simbol Milana i zlatne ere italijanskog fudbala

Barezi je čitavu svoju profesionalnu karijeru posvetio Milanu, gde je kao dugogodišnji kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji fudbala.

Sa reprezentacijom Italije i "roso-nerima" obeležio je zlatno doba italijanskog fudbala i ostao uzor generacijama defanzivaca širom sveta.

Autor: Iva Besarabić

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