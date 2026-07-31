UMRO JEDAN OD NAJVEĆIH FUDBALERA U ISTORIJI: Svet sporta zavijen u crno

Italijanski i svetski fudbal ostali su bez jedne od najvećih ikona. U 66. godini života jutros je preminuo Franko Barezi, po mnogima jedan od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre.

Vest o smrti legende objavio je poznati sportski novinar Fabricio Romano:

"Tužne vesti stižu iz Italije - Franko Barezi je preminuo jutros u 66. godini. Apsolutna legenda igre sa Milaniom i Italijom, obeležio je čitavu eru za različite generacije. Misli i molitve su uz njegovu porodicu i prijatelje. Počivaj u miru, Franko", objavio je Romano.

Sad news from Italy as Franco Baresi has passed away this morning at 66 years old.



An absolute legend of the game with AC Milan and Italy, marking an era for different generations.



Thoughts and prayers with the family and the friends.



Rest in peace, Franco. ❤️🕊️ pic.twitter.com/50UdFEV6II — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31. јул 2026.

Simbol Milana i zlatne ere italijanskog fudbala

Barezi je čitavu svoju profesionalnu karijeru posvetio Milanu, gde je kao dugogodišnji kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji fudbala.

Sa reprezentacijom Italije i "roso-nerima" obeležio je zlatno doba italijanskog fudbala i ostao uzor generacijama defanzivaca širom sveta.

Autor: Iva Besarabić