Beograd domaćin kampa 'Srbija te zove', očekuje se učešće više od 400 dece iz celog sveta

U Beogradu će od 1. do 11. avgusta biti održan šesti međunarodni sportsko-edukativni kamp „Srbija te zove“, u organizaciji Sportskog udruženja Sportstars.

Kamp je u potpunosti besplatan i namenjen je deci uzrasta od 10 do 15 godina. Ove godine očekuje se učešće više od 400 dece, koja dolaze iz više od 20 država sveta, među kojima su Republika Srpska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Severna Makedonija, Italija, Francuska, Nemačka, Austrija, Mađarska, Slovenija, Grčka, Belgija, Luksemburg, Poljska, Ukrajina, Rumunija, Španija, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Katar, Bocvana i Ujedinjeni Arapski Emirati. Tradicionalno, učesnici kampa biće i deca sa Kosova i Metohije.

Tokom desetodnevnog boravka u Beogradu, deca će imati priliku da treniraju košarku, fudbal, rukomet, odbojku i tenis, pod vođstvom istaknutih sportskih stručnjaka i proslavljenih srpskih reprezentativaca, među kojima su Nenad Peruničić, Milan Gurović, Bogdan Obradović i Željko Tanasković.

Pored dva treninga dnevno, učesnici kampa će pohađati časove srpskog jezika i učestvovati u brojnim radionicama na kojima će imati priliku da se upoznaju sa istorijom, tradicijom i kulturnim nasleđem Srbije. Tokom trajanja kampa, biće organizovani i obilasci najznačajnijih znamenitosti Beograda.

Od svog osnivanja do danas, kroz kamp „Srbija te zove“ prošlo je više od 1.500 dece iz nekoliko desetina zemalja sveta. Broj učesnika i država iz kojih deca dolaze iz godine u godinu raste, što ovaj projekat svrstava među najznačajnije programe za očuvanje nacionalnog identiteta.

Kamp „Srbija te zove“ održava se pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji tradicionalno prima učesnike kampa u Palati Srbija. Suorganizator projekta je ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević, uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova. Projekat podržavaju Ministarstvo sporta Republike Srbije, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, JP „Pošta Srbije“, kompanije MTS, Millennium Team, Dunav osiguranje i NIS.