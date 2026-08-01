AKTUELNO

Ostali sportovi

EVO GDE MOŽETE GLEDATI UFC UŽIVO: REGISTRUJTE SE I POTPUNO BESPLATNO GLEDAJTE SVAKI MEČ!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Sve je spremno za UFC Fight Night spektakl u Beogradu, a ovaj događaj uživo možete pratiti na SAJTU ukoliko niste u Beogradskoj Areni!

Pre svega, Beograd će postati jedan od retkih evropskih gradova uz Pariz i London, u kojima će najjača svetska MMA promocija održati svoj događaj, još od 2019. godine.

Ono što svakako treba istaći, jeste da ćemo gledati istorijski rekordan broj domaćih boraca na kardu - čak 8. To su Uroš Medić, Aleksandar Rakić, Duško Todorović, Jovan Leka, Vlasto Čepo, Miloš Janičić, Nina Milošević i Marina Spasić!

Zanimljivo, upravo će Aleksandar Rakić na ovom događaju ući u UFC oktagon 12. put do sada, čime će postati rekorder kada je reč o aktivnim boraca sa prostora Balkana. Samo borbu manje ima Duško Todorović, kom će nastup u Beogradu biti 11. u UFC-u, ali treba napomenuti da je Todorović nedavno potpisao svoj četvrti ugovor sa elitnom promocijom, čime drži rekord.

Fajt-kard je više nego interesantan, ali karata odavno nema!

Ipak, to ne znači da ćete propustiti bilo koji meč iz Beogradske Arene, a evo gde i kako možete pratiti UŽIVO ceo događaj:

Registrujte se na meridianbet.rs, uzmite bonus dobrodošlice od 26.000 dinara, a onda iskoristite opciju Watch and bet opciju i gledajte UŽIVO prenos svih mečeva, a uz to se možete i uživo kladiti bez prekida mečeva!

Dakle, sve na jednom mestu i to potpuno besplatno!

Autor: M.R.

#Beograd

#UFC Fight Night

#aleksandar rakić

#spektakl

#ufc oktagon

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

MERIDIAN POVEĆAO KVOTE ZA UFC FIGHT NIGHT – KLADI SE NA SPRSKE BORCE I DODATNO NAPLATI SVAKI NOKAUT!

Ostali sportovi

Beograde, spremi se - stiže UFC! Najjača organizacija na svetu objavila datum dolaska u Srbiju! (FOTO)

Ostali sportovi

Meridianbet uz UFC Fight Night: Decenija verovanja u srpski MMA krunisana spektaklom

Ostali sportovi

Srpski UFC borac Duško Todorović otputovao za Vegas - sledi deveti UFC meč i duel sa Amerikancem!

Ostali sportovi

AMERIKANAC NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Pogledajte monstruozan nokaut Srbina: Razornim udarcem 'uspavao' rivala, sudija odmah prekinuo borbu!

Farma

NAJUZBUDLJIVIJE VEČE NA FARMI! Sve je spremno za IMITACIJE: Evo u čijim ulogama će se naći farmeri (VIDEO)