Pred napadačem Srbije je transfer karijere: Italijani spremni da plate 11.000.000 evra

Mihailo Ivanović mogao bi ovog leta da napravi novi veliki korak u karijeri.

Posle zapaženih partija u dresu engleskog drugoligaša i člana Čempionšipa Milvola, srpski napadač našao se na meti Kaljarija, koji je spreman da izdvoji 11 miliona evra za njegov transfer.

Interesovanje člana Serije A pojavilo se prethodnih dana, o čemu je pisao i italijanski portal "Calcio Casteddu", a ukoliko posao bude realizovan, Ivanović bi postao jedno od najskupljih pojačanja u istoriji kluba sa Sardinije. Veće obeštećenje Kaljari je do sada platio samo za Naitana Nandeza, Marka Roga, Đovanija Simeonea i Roberta Pikolija.

Mladi reprezentativac Srbije u Milvol je stigao iz Vojvodine za obeštećenje od tri miliona evra. Iako mu je bio potreban određeni period adaptacije na ritam i zahteve Čempionšipa, vrlo brzo se izborio za važnu ulogu i postao jedan od ključnih igrača londonskog tima.

Od mogućeg transfera profitirala bi i Vojvodina. Prilikom prodaje napadača u Englesku, klub iz Novog Sada ugovorio je 20 odsto od narednog transfera, pa bi u slučaju realizacije posla deo obeštećenja završio na računu "lala".

Ivanović je u dresu Milvola odigrao 87 zvaničnih utakmica, postigao 22 gola i zabeležio tri asistencije. Dobre igre u Engleskoj donele su mu i mesto u A reprezentaciji Srbije, za koju je do sada upisao tri nastupa.

Autor: A.A.