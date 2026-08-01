Šampionka i van terena: Dres Tijane Bošković na aukciji, prihod namenjen organizaciji iz njenog rodnog grada

Tijana Bošković je jedna od najboljih odbojkašica sveta, bez lažne skromnosti - najbolja. Ipak, upravo naša Tijana pokazuje da nije najvažnije biti dobar sportista, već da je važno i kakav si čovek. Gest srpske "bombarderke" obilazi ceo region.

Kako se navodi, Tijana Bošković je potvrdila da ima veliko srce, jer je svoj potpisani dres reprezentacije Srbije dala na humanitarnu aukciju kako bi njegovom prodajom bila obezveđena sredstva za Udruženju roditelja i prijatelja dece i omladince sa poteškoća u razvoju "Vedar osmijeh" iz njene rodne Bileće.

Sve ovo je organizovao Zavičajni klub Bilećana u Srbiji, a svi se nadaju da će suma koja može biti dobijena od prodatog dresa Tijane Bošković moći da omogući renoviranje i opremanje prostorija Udruženja "Vedar osmijeh", kao i prevoz dece na terapije i izlete.

- Tijana je uvijek tu da se odazove na sve akcije koje se tiču Bileće i pomoći Bilećanima. To je pokazala i ranije, a pokazuje i sada - izjavila je Dajana Aleksić iz Zvaničnog kluba Bilećana.

Autor: S.M.