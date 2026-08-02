NIKOLA GRBIĆ NASTAVLJA SA DOMINACIJOM! Poljska odbranila titulu, čuveni Srbin zadao domaći zadatak celom svetu

Odbojkaši Poljske odbranili su titulu u Ligi nacija, pošto su danas u finalu u kineskom Ningbou pobedili Sjedinjene Američke Države sa 3:2, po setovima 25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10.

Najefikasniji u selekciji Poljske, koju sa klupe vodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Kamil Semenijuk sa 17 poena, Tomaš Fornal je upisao 15 poena, a poen manje je zabeležio Vilfredo Leon.

U selekciji SAD bolji od ostalih je bio Džejk Hejns sa 21 poenom, dok je Metju Anderson zabeležio 19 poena.

Ranije danas u borbi za bronzanu medalju Slovenija je savladala Japan sa 3:1, po setovima 25:21, 26:28, 25:22, 25:22, čime je osvojila svoju prvu medalju u Ligi nacija nakon tri četvrta mesta na završnim turnirima.

Poljska je u Ligi nacija slavila po treći put nakon 2023. i 2025. godine, a SAD su zabeležile i četvrti poraz u finalima.

Legendarni Nikola Grbić nastavio je neverovatan niz na klupi Poljske – od kada je preuzeo kormilo reprezentacije, sa devet uzastopnih velikih takmičenja doneo je isto toliko medalja! Otkako je srpski stručnjak na čelu tima, Poljaci se ni sa jednog odmeravanja snaga nisu vratili praznih ruku.

Autor: Iva Besarabić