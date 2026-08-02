SAŠA ILIĆ DOŽIVEO PRVI PORAZ NA KLUPI PARTIZANA: Igrači crno-belih pravili velike gluposti! IMT je hit prvenstva Srbije

Fudbaleri Partizana poraženi su u derbiju 3. kola Super lige Srbije od IMT-a sa 2:1 (0:0) na svom terenu

Golove za goste postigli su Dušan Žagar u 52. minutu i Orijom Lebi u 90+1. minutu.

Jedini gol za crno-bele je postigao Milan Vukotić u 88. minutu.

Bio je ovo prvi poraz crno-belih u prvenstvu, samim tim i prvi poraz Saše Ilića na klupi. Partizan je tako ostao na četiri boda.

IMT je pokazao da se nalazi u sjajnoj formi, posle tri kola ima maksimalnih devet bodova.

Crno-beli tako sa puno problema dočekuju prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Tobola. Meč protiv Kazahstanaca igra se u četvrtak u Humskoj.

Na tok igre u priličnoj meri je uticao direktan crveni karton koji je Zeković dobio već u 14. minutu posle oštrog starta. To je poremetilo crno-bele u nastavku utakmice.

Autor: Iva Besarabić