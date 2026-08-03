JOŠ JEDNA ŠAMARČINA ZA INFANTINA: Englezi okrenuli leđa prvom čoveku FIFA

Fudbalski savez Engleske (FA) povući će podršku predsedniku Fifa Đaniju Infantinu, što predstavlja novi korak evropskih saveza u nastojanju da što pre dođe do promene na čelu svetske kuće fudbala, preneli su danas britanski mediji.

Kako prenosi Skaj Sport, FA će uputiti pismo Infantinu kojim će povući raniju podršku njegovoj kandidaturi za novi mandat. Prethodno su isto učinili Fudbalski savez Velsa i Fudbalski savez Švedske.

Istovremeno, Uefa je zapretila pravnim postupkom protiv Fifa zbog sada već odbačenog plana o prodaji udela u organizaciji Svetskog prvenstva. U pismu upućenom Infantinu 31. jula, evropska kuća fudbala navela je da razmatra pokretanje sudskih postupaka, arbitraže i regulatornih prijava u vezi sa tim planom.

Prema navodima medija, ključni članovi administracije Fifa upozoreni su da ne uništavaju dokumentа koja bi mogla da posluže kao dokaz u eventualnim sudskim postupcima.

Očekuje se da će narednih dana još nacionalnih saveza javno povući podršku Infantinu, čime će dodatno biti pojačan pritisak na predsednika Fifa.

Iako za sada ne pokazuje nameru da podnese ostavku, Infantino pokušava da učvrsti svoju poziciju oslanjajući se na podršku saveza iz Afrike, Azije i Južne Amerike.

Čak i ukoliko ostane na funkciji u narednom periodu, gotovo je izvesno da će na izborima za predsednika Fifa, koji će biti održani u martu naredne godine u Maroku, imati najmanje jednog protivkandidata.

Autor: Iva Besarabić