AKTUELNO

Ostali sportovi

ŠTA SE DEŠAVA SA ALKARAZOM?! Otkazao još jedan turnir - navijači u ozbiljnom strahu pred US Open!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Asanka Brendon Ratnayake ||

Karlos Alkaraz otkazao je i Masters u Sinsinatiju, iako se očekivalo da će se upravo tamo vratiti na teren.

Zabrinutost među navijačima Karlosa Alkaraza iz dana u dan raste.

Španski teniser, drugi igrač sveta i aktuelni šampion Sinsinatija, zvanično je odustao od nastupa na Mastersu u Ohaju zbog uporne povrede desnog ručnog zgloba, koja ga muči još od aprila. Iako je prethodnih dana objavljivao snimke treninga i delovalo je da je povratak konačno blizu, njegov tim je procenio da rizik od preuranjenog povratka nije vredan.

To znači da će Alkaraz propustiti još jedan veliki turnir, nakon što zbog iste povrede nije igrao na Rolan Garosu i Vimbldonu. Odsustvo traje već gotovo četiri meseca, što je najduža pauza u njegovoj profesionalnoj karijeri.

Još veći problem je činjenica da je Sinsinati trebalo da bude njegova generalna proba pred US Open, gde brani titulu osvojenu prošle godine. Posle novog otkazivanja nastupa, njegovo učešće u Njujorku više nije sigurno, a strani mediji pišu da je odbrana pehara sada pod velikim znakom pitanja.

Organizatori turnira poželeli su Špancu brz oporavak i poručili da se nadaju da će ga ponovo ugostiti naredne godine, dok ATP navodi da Alkaraz nastavlja rehabilitaciju i da će odluka o povratku biti doneta tek kada bude potpuno spreman.

Za sada postoji mogućnost da zaigra na ATP turniru u Vinston-Sejlemu neposredno pred US Open, ali nikakva odluka još nije doneta. Vreme neumoljivo ističe, a navijači se sve glasnije pitaju da li će jedna od najvećih zvezda današnjeg tenisa uopšte izaći na teren u Njujorku.

Autor: D.S.

#ATP

#Karlos Alkaraz

#Tenis

#US OPEN

#povreda

#ručni zglob

#sinsinati

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

ŠTA SE DEŠAVA SA ALKARAZOM? Pojavile se nove informacije, poznato da li će Španac igrati u Rimu (FOTO)

Ostali sportovi

OGLASIO SE KARLOS ALKARAZ: Španac otkrio stanje sa povredom pred turnir u Madridu

Ostali sportovi

KARLOS ALKARAZ NA ŽESTOKOM UDARU POSLE BURNE PROSLAVE! Španac ovo nije očekivao: Napali ga sa svih strana, jedan detalj posebno bode oči

Ostali sportovi

IZNENAĐUJUĆA ODLUKA! Karlos Alkaraz osvojio Australijan open pa povukao potez koji niko nije očekivao

Ostali sportovi

ALKARAZ OTKAZAO ROTERDAM: Direktor turnira priznao – Znao sam šta sledi čim je ušao u finale

Ostali sportovi

PORAZ ALKARAZA KOJI JE OBRADOVAO ĐOKOVIĆA - Evo ŠTA kiks Karlitosa ZNAČI za Noleta