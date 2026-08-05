'KOLIKO SAM POGREŠIO' Predrag Mijatović progovorio o pitanju koje zanima sve!

Nekadašnji potpredsednik Partizana Predrag Mijatović oglasio se i progovorio o gorućoj temi.

Mijatović je govorio o odnosu Real Madrida i Vinisijusa, istakao je da Brazilac nije zainteresovan za produžetak saradnje.

Vinisijus je određeno vreme na meti Arsenala, a sve glasnije se govori da realizacija transfera nije daleko.

Momku iz Rija naredne sezone ističe ugovor, a u Realu razmišljaju da bi ovo leto moglo da bude idealno za posao i priliv miliona u kasu.

No, prioritet "kraljevskog kluba" jeste produženje ugovora, ali tu Brazilac koči posao. Vini traži 30.000.000 evra neto godišnje sa osnovnim primanjima bonusima na osnovu individualnih nastupa, uz još jednu stavku kakva nije viđena u klupskoj istoriji, a to je bonus za obnovu ugovora.

O čitavoj drami je sada progovorio bivši fudbaler i funkcioner Real Madrida i doskorašnji potpredsednik za sportska pitanja u Partizanu, Predrag Mijatović.

- U ovom trenutku leta, kada je do isteka ugovora ostala još jedna godina, cela ova situacija mi govori da Vinisijus baš i nije previše zainteresovan za produžetak ugovora.

Govorio je legedarni Peđa i o ponudi Arsenala.

- Kada se dođe do ove faze, čini mi se da pre razmišlja o drugim ponudama i razmatra ih. O Vinisijusu priča mnogo ljudi. Koliko se vidi, Arsenal je veoma zainteresovan da ga dovede i imaju ideju da potpuno otvori kasu i uradi sve što je potrebno kako bi ga angažovao.

Imao je i poruku upozorenja za Vinija.

- Real Madrid mora da sačuva svoju veličinu i Vinisijus mora da shvati da je u Realu. Bilo je mnogo igrača koji su otišli, među kojima sam i ja, pomalo ljuti, a onda se desi da, gde god da odeš, već drugog dana kada stigneš u sportski centar koji nije Valdebebas, kada zaigraš na stadionu koji nije Bernabeu, počneš da govoriš: ’Bože moj, koliko sam pogrešio - poručio je Mijatović za "Cadena SER".

Autor: D.B.