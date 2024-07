Žestok sud Zvezdana Slavnića: Ša ne bi bilo dobro od ovih reči, dao prognozu za pomirenje Mione i Stanislava! (VIDEO)

Bivši zadrugar progovorio o gorućoj temi iz Elite!

Bivši zadrugar Zvezdan Slavnić večeras gostuje u emisiji "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji, kod voditeljke Anastasije Buđić.

Na samom početku emisije on je komentarisao svadbu Mione Jovanović i Stanislava Krofaka, ali i njen turbulentan odnos sa Nenadom Aleksićem Ša.

- Svadba decenije? Svakako je to najzanimljivije, stavljeni su na još jedan test. Ša mi je delovao kao da je prihvatio taj zadatak, ali možda će iz toga nešto da zaključi da spusti loptu. U sezoni u kojoj sam bio on je bio kao vojnik i najbolje bi bilo da je tako i sad. Mislim da mu neće biti dobro od stvari koje će da vidi i sigurno će nešto negativno da izvuče - govorio je Slavnić.

- Tebe je isto pratio momentar da si ljubomoran - dodala je Anastasija.

- Što sam stariji više sam svestan sebe i manje ljubomoran. Tamo je malo nezgodno, ali nije prvi put u takvom prostoru da shvati da je to pojačano. Svaki put kad sam pogledao delovalo mi je da Stanislav drži do sebe i da kad se kod njega vidi emocija. Meni se čini da on ne laže. Verovatno ima emocije, ali ima i ponosa. Njemu je verovatno jer se sad ovo dešava i on je u pravu, pa mu je lakše da sve iznese. On meni deluje kao siguran muškarac i da drži do sebe - pričao je Zvezdan-

- Da li ti deluje da voli Ša? - upitala je voditeljka.

- Joj ne znam... Tamo možeš da zavoliš... Nisam se ja u drvo zaljubio, sve što je bilo drago mi je da se desilo... Malo je drugačije, bliski smo tamo - rekao je on.

Autor: A. N.