SRBIJA JE PRVAK EVROPE!

Veliki uspeh srpskog tenisa stigao je iz Francuske, gde je ženska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina osvojila titulu prvaka Evrope. Na završnom turniru Evropskog prvenstva u Granvilu, mlade srpske teniserke savladale su selekciju Mađarske rezultatom 2:0 i tako se popele na najviši stepenik pobedničkog postolja.

Put do evropskog zlata zaključen je posle dva izuzetno zahtevna singl meča. Prvi poen Srbiji donela je Lana Virc, koja je posle tri seta savladala Lucu Kalman rezultatom 6:1, 4:6, 6:1. Titulu je potom potvrdila Anastasija Cvetković, koja je posle velikog preokreta bila bolja od Lujze Beviz sa 6:7, 6:1, 6:0 i donela Srbiji odlučujući drugi poen.

U šampionskom timu, koji je sa klupe predvodila selektorka Lana Spremo, nalazila se i Dušica Popovski. Ipak, ona zbog povrede prsta nije bila u mogućnosti da nastupi na završnom turniru.

Srpske juniorke do evropske titule stigle su impresivnim partijama tokom čitavog takmičenja. U četvrtfinalu su savladale Bugarsku rezultatom 2:0, a istim rezultatom bile su bolje i od selekcije Češke u polufinalu, čime su izborile plasman u finale protiv Mađarske.

Posle osvajanja zlatne medalje, selektorka Lana Spremo nije krila zadovoljstvo ostvarenim rezultatom.

- Presrećne smo zbog ovog ogromnog uspeha. Devojke su tokom celog Prvenstva pokazale izuzetan karakter, borbenost i zajedništvo i potpuno su zaslužile ovu titulu. Ponosna sam na način na koji su predstavljale Srbiju i na sve što su uložile da dođu do zlata. Verujem da je ovo tek početak i da ih u budućnosti čekaju i veći uspesi, rekla je Lana Spremo.

Uspešan nastup na evropskoj sceni zabeležila je i muška juniorska reprezentacija Srbije do 16 godina. Izabranici selektora Ladislava Demetera zauzeli su šesto mesto na Evropskom prvenstvu, što im je donelo plasman na juniorski Dejvis kup, koji će biti održan od 2. do 8. novembra u Kairu.

U sastavu muške reprezentacije Srbije bili su Pavle Stojiljković, Igor Perić i Luka Kostić, koji će na završnom svetskom takmičenju imati priliku da predstavljaju Srbiju protiv najboljih juniorskih selekcija sveta.

Autor: D.B.