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INFANTINO OPTUŽEN DA JE UCENIO MAROKO, FINALE MUNDIJALA ZARAD PODRŠKE: Oglasila se Fifa i objasnila o čemu je reč

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Eduardo Verdugo ||

Fifa demantovala da je Infantino obećao Maroku finale Mundijala 2030

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) demantovala je danas navode da je njen predsednik Đani Infantino obećao Maroku domaćinstvo finala Svetskog prvenstva 2030. godine u zamenu za podršku njegovom ostanku na čelu organizacije.

Fifa je saopštila da su takve tvrdnje "netačne i obmanjujuće" i istakla da će odluka o domaćinu finalne utakmice biti doneta "u dogledno vreme", prenela je španska Marka.

Britanski list "Tajms" objavio je da je Infantino tokom sastanka u Rabatu ponudio Maroku organizaciju finala Mundijala 2030. godine kako bi obezbedio podršku za novi mandat na čelu Fifa. Prema istom izvoru, Maroko želi da finale bude odigrano na stadionu "Hasan II" u Kazablanki, dok se Španija zalaže da domaćin bude stadion "Santjago Bernabeu" u Madridu.

Svetsko prvenstvo 2030. godine zajednički organizuju Španija, Maroko i Portugal, dok će po jedna utakmica biti odigrana u Argentini, Urugvaju i Paragvaju povodom obeležavanja stogodišnjice prvog Mundijala.

Kako navodi "Tajms", Infantino se suočava sa sve većim pritiscima nakon neuspele inicijative da se učešće na Svetskom prvenstvu ponudi privatnim investitorima. Pojedini fudbalski savezi, među kojima su engleski, velški i srpski, povukli su podršku predsedniku Fifa, dok je bivši portugalski reprezentativac Luis Figo pozvao Infantina da podnese ostavku.

Autor: D.B.

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