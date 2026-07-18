Tramp i Infantino razgovarali o Mundijalu: Američki predsednik pohvalio odluku FIFA

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pohvalio je predsednika FIFA Đanija Infantina zbog odluke da se američkom fudbaleru Folarinu Balogunu suspenduje kazna zbog crvenog kartona i omogući nastup na Svetskom prvenstvu, ocenivši da je to bila "još jedna velika odluka".

Govoreći u Tramp kuli na Menhetnu, gde je u petak organizovan prijem za Infantina i međunarodne fudbalske zvezde, predsednik SAD je rekao da je telefonom razgovarao sa predsednikom FIFA nakon isključenja napadača reprezentacije SAD i zatražio da se slučaj razmotri, prenosi Njujork tajms.

"Bio sam primoran da pozovem Đanija i samo dam preporuku. Rekao sam: 'Đani, želeo bih da dam preporuku. Pusti tog momka u igru'", rekao je američki predsednik.

On je zatim dodao: "Ne, nisam to rekao. Rekao sam: 'Želeo bih da se žalim'. I zapravo, nisam imao pojma šta će se desiti, ali je mnogo bolje kako se završilo jer nema kontroverze. Oni (Belgija) su pobedili u utakmici, a naš tim je imao sve svoje igrače. Vi (Đani) ste doneli još jednu sjajnu odluku ako razmislite o tome. Znam da nikada nećete dobiti priznanje".

Tokom obraćanja, Tramp je kritikovao i taktiku selektora Engleske Tomasa Tuhela u polufinalnom porazu od Argentine, posebno odluku da se kapiten Hari Kejn više uključi u odbrambene zadatke.

"Imate sjajnog igrača u Engleskoj, sa kojim sam igrao golf - Harija (Kejna). Mislim da su možda napravili grešku kada su ga postavili u odbranu. Preuzeli su vođstvo, a onda su svog najboljeg igrača stavili u odbranu. Moramo biti malo ofanzivni, zar ne? Šta ja znam o treniranju? Ali to je bilo malo neobično. Hari je sjajan momak", rekao je Tramp.

On je pohvalio i druge fudbalere, među kojima su Lionel Mesi koga je opisao "kao jednog od onih igrača rođenih sa nečim posebnim", kao i Portugalac Kristijano Ronaldo.

Sa Infantinom je razgovarao i o mogućem proširenju Svetskog prvenstva na 64 reprezentacije pre sledećeg turnira 2030. godine, a Mundijal je nazvao "jednim od najvećih sportskih događaja u istoriji", koji je, kako je naveo, prevazišao sportske okvire.

On je poželeo sreću reprezentacijama Argentine i Španije pred finale koje će se igrati u nedelju.

Predsednik FIFA ukazao je na veliku posećenost stadionima i visoku televizijsku gledanost kao potvrdu uspeha turnira, preneo je AP.

"Ne trebaju vam ljudi da vam daju komplimente, gospodine predsedniče, ali ovo Svetsko prvenstvo ne bi bilo tako neverovatan uspeh bez vas. Ovo je najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovečanstvo ikada svedočilo. Za ovo vam hvala. Jedna zemlja će biti svetski šampion, ali svet je već pobedio, Amerika je pobedila, FIFA je pobedila", poručio je Infantino.

On je ranije tokom dana govorio i u Ujedinjenim nacijama na skupu posvećenom ulozi sporta u unapređenju mentalnog zdravlja mladih, gde je istakao da je Svetsko prvenstvo pokazalo kako sport može da povezuje ljude uprkos političkim, kulturnim i drugim razlikama.

On je poručio da će FIFA nastaviti da podržava inicijative usmerene na unapređenje mentalnog zdravlja mladih i ocenio da je fudbal postao univerzalni jezik koji okuplja ljude širom sveta.

Ovogodišnje Svetsko prvenstvo najveće je u istoriji takmičenja, sa 48 reprezentacija učesnica i utakmicama koje se igraju u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

FIFA je saopštila da je do sada odigrano 102 od ukupno 104 utakmice pred gotovo punim stadionima, a da se ukupna poseta procenjuje na oko 6,7 miliona gledalaca.

Turnir je protekao bez većih bezbednosnih incidenata, ali su ga pratili pojedini politički sporovi i kontroverze, uključujući pitanja vezana za reprezentaciju Irana, odluku FIFA o ukidanju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu i reakcije na isticanje transparenta o Foklandskim ostrvima od strane argentinskih fudbalera, prenosi AP.

Balogun je dobio crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, zbog čega je prvobitno trebalo da propusti naredni meč. Međutim, FIFA je kasnije suspendovala kaznu i omogućila mu da nastupi protiv Belgije, što je izazvalo kritike i optužbe o mogućem političkom uticaju na odluke svetske fudbalske organizacije.

Infantino je odbacio tvrdnje da je bilo političkog uticaja i naveo da je odluka doneta u skladu sa pravilima FIFA.

Autor: Marija Radić