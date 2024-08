Umro glumac iz filma 'Meri Popins', njegov sin saopštio tužne vesti

Čuveni plesač i glumac Bobi Banas, najpoznatiji po ulogama u filmovima "Meri Popins" i "Priča sa zapadne strane", preminuo je u 90. godini, javlja Daily Mail.

Banas je preminuo od upale pluća, a vest je potvrdio njegov sin, reditelj i fotograf Eden Tajler Banas, za The Hollywood Reporter.

Plesač, glumac i koreograf, Banas planetarno je postao poznat kao odžačar u kultnom filmu "Meri Popins" iz 1964. godine.

Plesač rođen u Njujorku ima impresivnu plesnu pozadinu koja uključuje pojavljivanja u filmu Girl Happi koji je vodio Elvis Prisli iz 1965, Damn Iankees iz 1958, Babes In Toiland iz 1961, Bie Bie Birdie iz 1963, epizoda 1966. Get Smart The Unink iz 1966. Molli Brovn.

Autor: Nikola Žugić