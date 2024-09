Kakav šok: Anđelina Džoli zamenila Breda Pita novim dečkom, on je reper, a tek da vidite kako izgleda

Anđelina Džoli je jedna od najvećih zvezda ovogodišnjeg Venecija film festivala, na kom se pojavila prvi put posle gotovo dve decenije!

Slavna glumica radi na promociji svog novog filma "Maria", biografske drame o čuvenoj operskoj pevačici Mariji Kalas.

No, pored upečatljivih modnih odabira, ova 49-godišnjakinja povukla je još jedan genijalan marketinški potez, osiguravši se da će svi pričati o njoj, a samim tim i o filmu! Naime, Anđelina je u italijanski grad na vodi navodno stigla u društvu novog dečka.

Izvori bliski Anđelini rekli su za "In Touch" da se ona viđa sa 40-godišnjim novinarem nešto više od godinu dana, ali je njihov odnos okarakterisao kao "ležeran". Akala se navodno pridružio Džolijevoj i njenim Ćerkama Zahari i Šajlo u maju prošle godine na Književnom festivalu Kalabaš na Jamajci. Svedok je otkrio da je on bio "vro zaštitnički nastrojen prema sve tri dok ih je pratio naokolo". Par je potom ponovo viđen zajedno šest meseci kasnije na zajedničkoj večeri u Milanu.

Insajder je dodao i da je ono što je najviše privuklo Anđelinu to kako se Akala odnosi prema njenoj deci. Podsetimo, ona pored pomenutih Zahare i Šajlo, sa bivšim suprugom Bred Pitom ima i sinove Medoksa i Paksa, te blizance Vivijen i Noksa.

- Mislim da veliku ulogu u njenoj privlačnosti prema Akali, osim one fizičke, igra i to što je dobar u interakciji sa njenom decom jer joj je to veoma važno - rekao je izvor.

Ista osoba je dalje navela da se par povezao i oko svojih zajedničkih interesovanja na polju društvenog aktivizma, ali i pitovanja i učenja o različitim kulturama i načinima života.

- Oni dele strast prema putovanjima i otkrivanju različitih kultura. Prošlo je mnogo vremena otkako nije osetila ovakvu strast - navedeno je.

Kako izgleda Anđelinin novi dečko pogledajte na fotografiji na kraju teksta:

Autor: N.P.