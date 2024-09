Uhapšen Paf Dedi, opkolilo ga desetine specijalaca

Proslavljeni muzičar Šon "Didi" Kombs, poznatiji našoj publici kao Paf Dedi, uhapšen je u ponedeljak uveče u Njujorku, nakon što je velika porota podigla optužnicu. Osoba upućena u detalje optužnice potvrdila je da će se protiv repera voditi sudski postupak, ali nije jasno koje optužbe su u pitanju.

Paf Dedi uhapšen je u jednom hotelu u centru Menhetna u ponedeljak u kasnim večernjim satima od strane zvaničnika unutrašnje bezbednosti, nakon čega je prevežen u kancelariju FBI-ja, prenosi "TMZ".

Još uvek nije zvanično poznato u vezi čega su optužbe, ali insajderi su za "The New York Times" rekli da veruju da se muzičar tereti za reketiranje i trgovinu ljudima u svojstvu seksualne eksploatacije.

Navodno su vlasti planirale da Kombsa uhapse u utorak, "ali se dogodilo nešto zbog čega" su odlučili da ga pritvore ranije nego što je planirano, rekao je neimenovani izvor medijima.

Američki tužilac Demijan Vilijams rekao je da je slavni 54-godišnjak uhapšen u vezi sa zapečaćenom optužnicom u Južnom okrugu Njujorka. Federalci su pretražili prostoriju u kojoj su uhapsili Kombsa, navodi "TMZ", pozivajući se na "nepotvrđene izveštaje".

Sean “Diddy” Combs has been arrested in Manhattan after a Grand Jury Indictment



Combs has been under mounting scrutiny since a 2023 lawsuit by his former girlfriend, Cassie, accused him of sex trafficking and years of abuse pic.twitter.com/c0Ax04JwXK