POZNAT UZROK PADA AVIONA U KAZAHSTANU?! Ovo su DVA MOGUĆA SCENARIJA - Oba su JEZIVA (FOTO+VIDEO)

Kazahstanski vicepremijer Roman Sklijar izjavio je na konferenciji za novinare da je avion dva puta dodirnuo pistu prilikom poletanja, dodajući da su tehnički problemi ili greška pilota mogući uzroci nesreće.

U nesreći je, prema podacima Ministarstva zdravlja, poginulo 12 osoba, među kojima i kapetan aviona, a 53 povređene osobe su prebačene u bolnicu.

