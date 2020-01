RAKETNI NAPAD NA AMERIČKU AMBASADU U BAGDADU! Nema informacija o žrtvama (FOTO+VIDEO)

Na američku ambasadu u Bagdadu, glavnom gradu Iraka, izvršen je raketni napad, objavio je dopisnik Bi-Bi-Sija Nafiseh Kohnavard na svom Tviter nalogu.

Reports of rocket attack on #US embassy in #Baghdad

Izveštaji o raketnom napadu na američku ambasadu u Bagdadu pojavili su se nakon što je Iran obećao jaku odmazdu zbog ubistva visokog vojnog zvaničnika generala Kasema Sulejmanija.

Raketa iz „kaćuše" pala je u zelenu zonu američke ambasade u glavnom gradu Iraka, Bagdadu, navodi Rojters pozivajući se na lokalnu policiju. Prema bezbednosnim izvorima, nema još informacija o eventualnim žrtvama.

„Skaj njuz Arabija" navodi da je raketa eksplodirala na zelenoj površini i blokirala put koji vodi ka ulazu u ambasadu.

#BREAKING

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/vHVwADTjQW