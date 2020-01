Protesti u 70 američkih gradova zbog ubistva Sulejmanija - Demonstranti pozivaju vladu da NAPUSTI BLISKI ISTOK (FOTO)

Demonstrancije predvodi "Answer" koalicija, antiratna organizacija koja je osnovana nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. godine.

U Vašingtonu su protesti održani u parku preko puta Bele kuće, odakle su demonstranti pozvali vladu da napusti Bliski istok, prenosi CNN.

Good turn out at #NoWarWithIran protest at Downing Street earlier.

A few hundred, & lots of young people.



Truly pitiful fascist turn out- 4 sad blokes hiding behind a wall! What’s the matter, lads-all still on holiday, like the alleged Prime Minister?

Even Trump made it! pic.twitter.com/vGIHfOVq4o