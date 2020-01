MORISON BRANIO SVOJ ODGOVOR NA POŽARE! Premijer Australije: Krivica nikome ne pomaže u ovom trenutku

Morison se suočio sa kritikama zbog toga što je otišao sa porodicom na odmor na Havaje u vreme kada su počeli požari, kao i zbog pristupa prema požarima i spore reakcije prilikom raspoređivanja resurasa, podseća AP.

Premijer Australije rekao je na konferenciji za novinare da nije vreme za svaljivanje krivice, već da se treba fokusirati na odgovor na požare.

- Krivica nikome ne pomaže u ovom trenutku i prekomerna analiza tih stvari nije produktivna vežba - rekao je Morison.

WATCH: Scott Morrison was touring the fire-ravaged town of Cobargo in New South Wales yesterday when he was heckled by locals https://t.co/r7kEIyzlyH

Povodom kritika zbog ranijih izjava kojima je navodno maksimalno umanjene vaza između klimatskih promena i pretnji od suše i požara u Australiji, Morison je rekao da ne postoji spor oko pitanja klimatskih promena na globalnom nivou i njihovih uticaja na vreme u svetu, što uključuje i Australiju.

- Video sam da određen broj ljudi sugeriše da nekako vlada to ne povezuje. Vlada je uvek ovo povezivala i to nikada nije bilo sporno - poručio je Morison.

Residents in NSW refused to shake hands with PM Scot Morrison when he visited towns ravaged by fire.



Anger over the government's handling of the crisis has grown as mass evacuations have started across the region.



Full story here:https://t.co/9NIC3CXTXD pic.twitter.com/aqj9SavHnc